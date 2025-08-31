Cựu hoa hậu Anh bị phạt vì tấn công tình dục người có vợ

Samantha Williamson, từng đại diện Vương quốc Anh tham gia cuộc thi Hoa hậu Châu Âu năm 2003, phải hầu tòa sau khi say xỉn, quấy rối tình dục và đánh một người đàn ông tại nhà hàng.

Telegraph đưa tin ngày 30/8, Samantha Williamson, 44 tuổi, xuất hiện tại tòa án thị trấn Poole với cáo buộc tấn công tình dục.

Theo hồ sơ, ngày 15/6/2024, Samantha đã uống rượu tại quầy bar của một khách sạn ở thị trấn Christchurch, hạt Dorset. Cô say xỉn, cãi nhau với một người đàn ông rồi bắt đầu chửi bới, lăng mạ những vị khách khác.

Vợ chồng Steven Kennedy đang ăn tối tại đó đã cố gắng giúp đỡ Samantha, đề nghị gọi taxi giúp nhưng cô từ chối. Samantha tiếp tục la hét chửi đổng trong hai tiếng nữa mà không nhân viên nào can thiệp. Sau đó, cô nhảy lên đùi Steven và nói tục tĩu, bị vợ Steven đẩy ra.

Samantha hất đồ uống và nến trên bàn khiến những mảnh vỡ bắn tung tóe vào người vợ. Steven đứng dậy giữ chặt Samantha để cố gắng kéo cô ra xa khỏi vợ mình, cả hai ngã xuống sàn... Samantha tiếp tục cào cấu Steven đến chảy máu.

Steven Kennedy cố giữ chặt Samantha Williamson khi bị tấn công ở nhà hàng. Ảnh: Daily Mail

Trước tòa, công tố viên cho biết vợ chồng Steven đến Dorset để kỷ niệm 40 năm ngày cưới và chúc mừng Steven được chẩn đoán khỏi bệnh ung thư. Tuy nhiên, cuộc vui của họ đã bị Samantha phá hủy hoàn toàn.

"Nạn nhân chưa từng gặp bị cáo trước đó, và chắc chắn không muốn bị cáo ngồi trên đùi mình", công tố viên nói.

Samantha đã nhận một tội danh tấn công tình dục. Luật sư bào chữa cho biết cô cảm thấy "rất hối hận" và "xấu hổ" khi hành động mất kiểm soát trong cơn say. Theo luật sư, Samantha phải chiến đấu với "các vấn đề sức khỏe tâm thần" và đã đến gặp bác sĩ để được tư vấn.

Thẩm phán cho rằng hành vi của Samantha là nghiêm trọng nhưng chưa đến mức phải ngồi tù. Cô bị phạt lao động công ích trong sáu tháng, bị giám sát bằng thiết bị điện tử trong thời gian giới nghiêm từ 20h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau, và phải bồi thường 1.000 bảng Anh cho nạn nhân.

Samantha Williamson rời tòa sau khi thoát án tù. Ảnh: BNPS

Sau khi nghe tuyên án, Steven khẳng định Samantha đã được giảm nhẹ hình phạt. Ông cho biết cảnh sát đã không tạm giữ Samantha mà đưa cô về nhà vào đêm xảy ra vụ việc, buộc tội cô tấn công tình dục chứ không phải tấn công gây thương tích. "Một người đàn ông sẽ không bao giờ được rời khỏi tòa nếu anh ta làm những gì cô ấy đã làm", Steven nói.

Samantha Williamson, tên thời con gái là Samantha Vaughan, là hoa hậu từng giành giải "Gương mặt của năm" vào 1998, từ đó theo đuổi sự nghiệp người mẫu. Cô đại diện cho Vương quốc Anh tham gia cuộc thi Hoa hậu Châu Âu năm 2003 và vào top 12.

Samantha trên sân khấu cuộc thi Hoa hậu Châu Âu lần thứ 55 tổ chức ở Pháp vào năm 2003. Ảnh: AFP

Samantha từng kết hôn với một nhà môi giới chứng khoán giàu có người Mỹ và trở thành người mẫu của công ty Storm, nơi quản lý các siêu mẫu Kate Moss và Cara Delevingne. Sau khi ly hôn, Samantha trở về Anh một mình, lấy chồng thứ hai là một chủ nhà hàng, nhưng cuộc hôn nhân này cũng kết thúc. Cô có hai con với hai đời chồng nhưng không được ở bên các con. Mối quan hệ gần đây nhất của Samantha là với một thợ lắp cửa sổ có nhiều tiền án.

Tuệ Anh