Cứu hộ 262 học sinh bị nước lũ bao vây

Quảng TrịMưa to khiến nước dâng hơn một mét trong sân trường, 262 học sinh lớp 6 bị mắc kẹt trong các lớp học, sáng 28/10.

Khoảng 8h30, nước lũ tràn vào sân trường THCS Phan Đình Phùng (phường Đông Lễ, TP Đông Hà), nơi ngập sâu nhất hơn một mét. Đường vào trường cũng trong tình trạng ngập sâu.

Sân trường THCS Phan Đình Phùng ngập nước. Ảnh: Quang Hà

Thầy hiệu trưởng Nguyễn Thế Nhân cho hay, nước lũ bắt đầu dâng cao trong sân trường sau tiết học đầu tiên. Lúc này có 262 học sinh của 6 lớp khối 6 đang học. Nhà trường đã thông báo cho các gia đình đến đón con, song phụ huynh không tiếp cận được sân trường.

Nhà trường sau đó thông báo tình hình đến phòng Giáo dục và Đào tạo TP Đông Hà cùng chính quyền địa phương. Nhận tin báo, hàng chục cảnh sát mang theo áo phao, thuyền đến ứng cứu. Lực lượng chức năng cõng và dùng thuyền đưa các em ra khỏi khu vực ngập lụt, bàn giao phụ huynh.

"Chúng tôi yêu cầu giáo viên ghi tên từng em, điểm danh đầy đủ khi bàn giao cho gia đình để đảm bảo tất cả các em đều an toàn", thầy Nhân nói.

Học sinh được cảnh sát chữa cháy đưa ra khỏi vùng ngập lụt bằng thuyền phao. Ảnh: Quang Hà

Đến 10h30 sáng nay, toàn bộ học sinh được đưa ra khỏi trường, bàn giao an cho phụ huynh. Lúc này trời cũng ngớt mưa và nước rút dần.

Theo đài Khí tượng thủy văn Quảng Trị, từ 22h tối 27 đến 4h sáng 28/10, tại tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm. Dự báo trong 3-6 giờ tới, khu vực Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 20-30 mm.

Hoàng Táo