Cựu HLV Thanh Hóa hẹn gặp bầu Đệ ở tòa

Trò chuyện với VnExpress, ông Fabio Lopez kể về nỗi thất vọng khi bị CLB Thanh Hóa sa thải chỉ sau năm trận và việc ông đang đưa vụ việc lên FIFA.

HLV Lopez thua bốn và chỉ thắng một trong năm trận dẫn dắt Thanh Hoá.

- Phản ứng đầu tiên của ông như thế nào khi biết tin mất việc chỉ sau năm trận dẫn dắt Thanh Hóa với thành tích bốn thua, 1 thắng?

Thực ra, tôi không sốc vì việc bị sa thải. Dù đội thắng Phố Hiến ở Cup Quốc gia, ba thất bại tại V-League khiến Thanh Hóa rơi xuống nhóm cuối giải đấu. Tôi biết với khởi đầu tệ hại như vậy, nguy cơ phải chia tay đội đã hiển hiện trước mắt.

Tôi chỉ ngạc nhiên trước sự thiếu chuyên nghiệp của Thanh Hóa. Họ vội vã tung tin với truyền thông trước khi gặp tôi và thông báo chính thức về chuyện sa thải. Tất nhiên, tôi nhận thức rõ ràng trình độ quản lý và cách tổ chức, sắp xếp công việc của người làm bóng đá ở CLB này chưa ổn. Họ không có kiến thức chuyên sâu về môn thể thao này. Nhưng cách họ hành xử, ứng xử với tôi ở câu chuyện này thực sự rất phản cảm và thiếu tôn trọng.

- Vậy cụ thể, bầu Đệ đã thông báo với ông về quyết định sa thải thế nào?

Bầu Đệ đã kể với báo chí sai sự thật, trong đó có sự vắng mặt của tôi trong cuộc họp lúc 17h00 ngày 7/6. Khi đó, bầu Đệ công khai thông tin rằng tôi cố tình không đến dự cuộc họp ấy. Đó là dối trá. Thực tế, tôi nhận được vé bay từ Quảng Nam về Thanh Hóa vào đúng 17h00 ngày 7/6. Theo kế hoạch, tôi sẽ tập luyện với các cầu thủ vào lúc 16h30 chiều hôm sau 8/6. Vì thế, CLB thừa biết tôi không thể có mặt trong cuộc họp ấy. Tôi đâu thể phân thân ra được đúng không?

Thêm nữa, trợ lý của tôi có về Thanh Hóa cùng đội trước đấy. Nhưng đó là một cuộc họp kín. Chẳng ai báo cho trợ lý của tôi cả. Đấy mới là sự thật cho câu hỏi vì sao tôi vắng mặt trong buổi họp mà bầu Đệ nói đến. Tôi bất bình trước cái cách họ hủy hoại hình ảnh chuyên nghiệp của tôi, khi đơm đặt những điều không có thật.

- Bầu Đệ nói chính các cầu thủ bỏ phiếu sa thải HLV. Ông nghĩ sao về quy trình sa thải HLV này?

Tôi nghĩ nếu đúng là các cầu thủ bỏ phiếu để "lật" tôi, thì bản thân hình ảnh Thanh Hóa cũng sẽ bị bôi nhọ mà thôi. Chẳng có CLB nào trên thế giới mà các cầu thủ lại xử sự như thế với HLV của mình một cách công khai như vậy. Cứ cho là cầu thủ muốn đi, nhưng chưa từng có ông chủ nào dám làm thế với HLV. Vừa sai nguyên tắc, vừa làm đảo lộn giá trị nghề nghiệp.

Với tôi, việc bị sa thải là một phần trong cuộc đời của bất cứ HLV nào. Ai làm nghề cũng phải trải qua đôi ba lần như thế. Tôi chuẩn bị tâm lý mất việc, nhưng không dám tin rằng mình sẽ mất việc "lãng xẹt" đến vậy.

- Trong thời gian tại vị, đâu là lý do dẫn đến những thất bại của ông với Thanh Hóa?

Một HLV chuyên nghiệp luôn làm việc theo kế hoạch. Các chỉ dẫn của HLV là kim chỉ nam cho toàn bộ tập thể. Nhưng Thanh Hóa làm việc tùy hứng. Đó cũng là điều tôi đã phàn nàn rất nhiều.

Có một nguyên tắc bất di bất dịch, đấy là giữa HLV và cầu thủ phải có khoảng cách, trật tự nhất định. Chúng ta là đồng nghiệp, không phải là bạn bè. Chuyện bạn bè anh em, quan hệ cá nhân xin hãy gác lại tới khi kết thúc buổi tập hoặc ngày thi đấu. Điều duy nhất kết nối một tập thể trên sân bóng là những bộ não có chung ý tưởng, ý chí. Một số cầu thủ phàn nàn rằng tôi hay đòi hỏi, yêu cầu cao siêu, phức tạp. Rồi họ nói tôi quá khắt khe khi đề ra kỷ luật với toàn đội. Vài người còn tìm tới, yêu cầu tôi tạo ra "cơ chế" và "đặc quyền" trong chuyện sinh hoạt tập thể.

Còn nói về lý do của những thất bại, đầu tiên, hai trong ba trận thua ở V-League là những thất bại trên sân khách. Trong đó, chúng tôi gặp một đội mạnh, là TP HCM. Thêm vào đó, Thanh Hóa thiếu may mắn. Thống kê chuyên môn mà trợ lý của tôi thu thập chỉ ra rằng Thanh Hóa đã chơi rất tốt. Tôi đảm bảo rằng nếu trở lại sân nhà và V-League không bị ngắt quãng bởi Covid-19, Thanh Hóa sẽ sớm có được những kết quả tích cực.

Lại nói về Covid-19, thực sự việc dẫn dắt một đội bóng trong đợt dịch như vậy chẳng hề đơn giản. Thời gian ấy, chúng tôi không nhận được tiền lương hoặc nếu có thì cũng không đủ như điều khoản đã ký trong hợp đồng. Quản lý 30 con người trong hoàn cảnh khó khăn chồng chất như vậy là điều chẳng dễ dàng gì.

Còn chuyện một số người nói bầu Đệ mới là HLV chính của Thanh Hóa, tôi xin phép không bình luận. Hãy để tất cả tự hiểu và phán xét.

- Bầu Đệ nói Thanh Hóa không phải đền bù hợp đồng khi sa thải chóng vánh ông, vì thành tích của CLB do ông dẫn dắt không tốt. Chi tiết điều khoản này trong hợp đồng thực hư như thế nào?

Ông Đệ được nói những điều ông ấy thích mà. Nhưng xin nhắc lại, trên cương vị Chủ tịch một CLB, ông ấy cần suy nghĩ thật kỹ những gì bản thân phát ngôn. Chắc chắn, tôi với bầu Đệ sẽ còn gặp nhau, ở một một nơi, tại một thời điểm đáng để cả hai đối mặt, và trả lời câu hỏi "Thanh Hóa có phải đền bù cho tôi hay không?"

Còn Thanh Hóa lấy lý do không bồi thường hợp đồng cho tôi bởi đội liên tục thất bại thì thật hài hước. Bạn thử nghĩ xem, Pep Guardiola hay tất cả các HLV trên thế giới có sẵn sàng chấp nhận việc bị sa thải, phải rời CLB tay trắng vì đội bóng mà họ nắm quyền thất bại hay không?

Bầu Đệ trở lại tiếp quản CLB Thanh Hóa từ năm 2018, sau khi Tập đoàn FLC ra đi. Ảnh: Đức Đồng.

- Một thời điểm và một địa điểm đáng để cả 2 đối mặt, ý ông là sao?

Chính xác là một vụ kiện. Luật sư của tôi, Yury Zaitsev từ SILA - văn phòng luật sư chuyên giải quyết các vấn đề về thủ tục pháp lý cho VĐV, HLV thể thao sẽ kiện Thanh Hóa lên FIFA. Thanh Hóa không tôn trọng những điều khoản trong hợp đồng với tôi.

- Sau khi ông rời đi, HLV người Việt Nam Nguyễn Thành Công lên thay, và tập tức, Thanh Hóa có 10 điểm sau 4 trận. Vì sao có sự khác biệt thành tích này so với khi Thanh Hoá thất bại trong các trận đầu ông dẫn dắt?

Thực ra, Thanh Hóa hiện tại và Thanh Hóa trước kia, dưới sự dẫn dắt của tôi, chẳng khác nhau là mấy cả. Đội vẫn chơi với tinh thần và đấu pháp phòng ngự mà tôi đã huấn luyện. Điều đó chứng tỏ là cầu thủ vẫn thế, cách chơi vẫn vậy. Họ có năng lực chơi được, nhưng vấn đề là họ có muốn đá hay không thôi.

Tôi cảm giác, đúng là có ai đó muốn lật ghế của tôi ở Thanh Hóa thật. Nhưng chuyện này cũng chẳng có gì to tát nữa. Tôi đã không còn là HLV Thanh Hóa. Và cũng xin gửi lời chúc mừng đến vị HLV đã thay tôi. Anh ấy đã làm rất tốt. Chúc anh ấy có nhiều thành công cùng với đội.

Tôi đã có gần 400 trận làm HLV trưởng tại các giải đấu chuyên nghiệp. Khi mới 34 tuổi, tôi là HLV trẻ nhất ở châu Âu có bằng A huấn luyện viên. Tôi cũng là giảng viên chiến thuật cho các khóa học bằng B của UEFA. Năm 46 tuổi, tôi có bằng HLV Pro của UEFA và từng huấn luyện tuyển Bangladesh ở vòng loại World Cup 2018. Với từng ấy kinh nghiệm, chẳng lẽ các bạn lại nghĩ rằng tôi không đủ trình độ dẫn dắt một CLB ở Việt Nam hay sao?

Mà cũng chưa biết được, có khi do tôi ở một đẳng cấp cao hơn, nên chuyện mới thành ra như thế. À còn một lý do nữa, do tôi chiêm nghiệm ra, là ở một CLB thay tới 2-3 HLV mỗi mùa như Thanh Hóa, chẳng thể có chỗ dung thân cho tôi hay bất cứ ai khác nào khác đâu.

- Ông có nhắc đến một số trường hợp ở Thanh Hóa đòi hỏi "đặc quyền", lại có trường hợp không muốn đá. Gần đây, trên Facebook, ông viết rằng ngoại binh Tanda - người phải rời Thanh Hóa sang Đà Nẵng vì một số "ngôi sao" ở Thanh Hóa không chịu chuyền bóng cho. Những người ấy là ai?

Tôi đã rời Thanh Hóa và không còn là người của đội bóng này. Tôi cũng không muốn nhắc đến chi tiết từng cái tên. Không phải là tôi giữ cho họ hay thế nào cả, nhưng sự chuyên nghiệp trong thể thao nói chung hay bóng đá nói riêng không cho phép tôi làm như vậy. Tôi không muốn những cầu thủ đó vì tôi mà lại bị ảnh hưởng thêm nữa, nếu họ sai, tôi hy vọng họ sẽ tìm cách khắc phục và đừng mắc lỗi lầm cũ. Nhưng nếu họ vẫn cố chấp theo lối mòn, theo kiểu tư duy cũ, thì sự nghiệp sau này của chính họ sẽ chẳng đi về đâu cả.

- Sau những trải nghiệm ngắn ngủi ở Việt Nam, ông nghĩ sao về bóng đá nơi đây, nhất là trên quan điểm của một người tới từ châu Âu?

Điều tôi nghĩ cần nhất phải thay đổi là văn hóa ứng xử và văn hóa tư duy của mọi người. Ví dụ, giờ tôi mở một nhà hàng Việt ở Rome, Italy, rồi thuê một đầu bếp người Việt tới chế biến. Tôi bảo ông ta nấu phở nhưng lại chỉ đưa cho mì nui, mì spaghetti và chê phở ông ta nấu quá chán thì tức là đòi hỏi của tôi quá vô lý.

Dẫu sao thì, tôi vẫn muốn cảm ơn người hâm mộ Thanh Hóa. Khi tôi còn dẫn dắt đội bóng này, họ luôn ủng hộ tôi và các cầu thủ. Họ thật sự là những người tuyệt vời đấy!

Thanh Hoá ký hợp đồng với HLV Fabio Lopez trước thềm mùa giải 2020. Nhà cầm quân từng dẫn dắt đội trẻ AS Roma và Fiorentina được kỳ vọng sẽ giúp Thanh Hoá thi đấu khởi sắc, không phải đua trụ hạng như ở mùa trước. Tuy nhiên, ông và các học trò gây thất vọng với ba trận thua toàn thua ở V-League, trước Hải Phòng, TP HCM và Quảng Nam. Tại Cup Quốc gia, Thanh Hoá thắng Phố Hiến tại vòng loại với bàn thắng được ghi ở phút bù giờ thứ sáu của Đình Tùng. Nhưng họ sau đó thua 0-1 trên sân Bình Dương ở vòng 1/8.

Hàm Nghi