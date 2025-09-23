Cựu hiệu trưởng 'vẽ' dự án camera, nhà vệ sinh để tư lợi 50 triệu đồng

Tây NinhBà Nguyễn Thị Thu Thủy, 56 tuổi, bị tòa kết tội đã móc nối với doanh nghiệp "vẽ dự án" sửa nhà vệ sinh, lắp camera an ninh cho trường, nhằm chiếm đoạt tiền ngân sách

Trong phiên tòa phúc thẩm mở ngày 23/9, bà Thủy bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên 4 năm tù về tội Tham ô tài sản, giảm một năm tù so với án sơ thẩm.

Đồng phạm, Nguyễn Hoàng Giang, 44 tuổi, chủ doanh nghiệp vật liệu xây dựng, án 2 năm 6 tháng tù, giảm một năm 6 tháng tù.

Tòa cho hay hai bị cáo được giảm nhẹ hình phạt do có đóng góp về mặt an sinh xã hội cho địa phương, hoàn cảnh khó khăn và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt của hơn 30 giáo viên.

Nguyễn Thị Thu Thủy tại tòa. Ảnh: Nam An

Thời điểm xảy ra vụ án, bà Thủy là Hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng (tỉnh Long An cũ). Do không có khả năng trả các khoản nợ cá nhân, bà lập các dự án khống để rút tiền ngân sách.

Nữ hiệu trưởng chỉ đạo kế toán trường móc nối với Giang và một chủ cửa hàng vật tư lập 5 hồ sơ, hợp đồng khống gồm: lắp đặt camera an ninh, sửa nhà vệ sinh, sửa nhà xe, la phông, chống thấm cho nhà trường.

Mỗi hợp đồng khống đều dưới 50 triệu đồng để không phải thông qua Phòng Giáo dục, Đào tạo lẫn Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Sau khi trường quyết toán các hợp đồng chuyển tiền, Giang sẽ chuyển tiền lại cho bà Thủy. Từ đây, nữ hiệu trưởng chia lại cho kế toán 50%.

Nhà chức trách cáo buộc, bằng thủ đoạn này từ đầu năm 2020 đến 2023 bà Thủy đã chiếm đoạt gần 50 triệu đồng, kế toán được chia gần 60 triệu đồng, Giang gần 100 triệu đồng, chủ cửa hàng vật tư nhận hơn một triệu đồng.

Quá trình thanh tra, kiểm tra việc sử dụng tài chính ngân sách của trường, lực lượng chức năng phát hiện không có công trình nào nói trên được triển khai. Quá trình điều tra, các bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 4, ngoài bà Thủy và Giang, nữ kế toán bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù, chủ cửa hàng vật tư lĩnh 2 năm tù cho hưởng án treo.

Nam An