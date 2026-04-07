Cứu hai người mắc kẹt trong ngôi nhà cháy ở Hà Nội

Lính cứu hỏa kịp thời giải cứu hai người mắc kẹt trong ngôi nhà bốn tầng bốc cháy ở xã Bình Minh lúc rạng sáng 7/4.

Khoảng 1h15, lửa bùng lên từ tầng 1 ngôi nhà rộng khoảng 60 m2, cao 4 tầng một tum ở thôn Thượng, xã Bình Minh. Bên trong có hai người, trong đó có một cụ ông.

Ngôi nhà xảy ra cháy có tầng 1 được sử dụng để kinh doanh phụ kiện điện thoại. Lửa từ đây lan lên các tầng cao, tỏa nhiều khói, khí độc và bịt lối thoát hiểm.

Cảnh sát phòng cháy đưa người bị kẹt ra ngoài. Ảnh: Thanh Oai

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều 4 xe chữa cháy của các đội khu vực số 4 và 33, cùng 24 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Lính cứu hỏa sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng để tìm kiếm, cứu người bị nạn; đồng thời triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng, ngăn chặn lửa lan sang nhà lân cận.

Đến khoảng 1h45, hỏa hoạn được dập tắt, hai nạn nhân mắc kẹt được đưa xuống an toàn. Nguyên nhân cháy đang được làm rõ.

Việt An