Cứu hai khách Đức đi lạc ở vườn Quốc gia Hoàng Liên gần 24 giờ

Sau gần một ngày tìm kiếm trong điều kiện mưa lớn, đường trơn trượt nguy hiểm, đội cứu hộ đã tìm thấy hai khách Đức bị lạc trong lúc trekking ở vườn Quốc gia Hoàng Liên ngày 28/9.

Chiều 29/9, ông Nguyễn Đình Thăng, Phó chủ tịch UBND xã Tả Van, cho biết đã tìm thấy hai khách quốc tịch Đức - ông Moritz Wolfram và bà Kathrin Sophie - đi lạc trong khu vực rừng Vườn quốc gia Hoàng Liên gần một ngày.

Ông Moritz Wolfram và bà Kathrin Sophie được lượng cứu hộ tìm thấy vào trưa 29/9 và đưa khỏi rừng an toàn. Ảnh: Phan Quyết

Ngày 28/9, hai du khách trekking tự túc tại Vườn quốc gia Hoàng Liên. Do gặp mưa lớn, không tìm được đường đi, hai du khách đã nhắn tin cầu cứu tới một cựu nhân viên nhà nghỉ vào khoảng hơn 13h. Sau đó, người này đã hướng dẫn hai khách nước ngoài giữ nguyên vị trí và báo lực lượng chức năng để giải cứu.

Theo ông Phan Văn Quyết, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Tả Van, đơn vị huy động 21 người tham gia tổ chức tìm kiếm, cứu hộ từ khoảng 16h. Tuy nhiên, hoàn lưu bão Bualoi gây mưa lớn kéo dài khiến công tác tìm kiếm gặp khó khăn.

"Mưa lớn, gió to, đường dốc, gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng tham gia cứu hộ", ông Quyết nói. Tối 28/9, đội tìm kiếm phải nghỉ lại lán tạm của người H'Mông trong rừng vì việc di chuyển tiềm ẩn nhiều rủi ro. May mắn là điện thoại của khách vẫn còn pin, sóng định vị tốt nên họ đã trấn an khách đứng yên tại chỗ, không di chuyển.

Ông Quyết cho biết có thời điểm, định vị chỉ ra khoảng cách giữa đội cứu hộ và khách khoảng 400 m. Tuy nhiên, đường rừng nhiều đoạn dốc, thác nước nên phải đi vòng. Quãng đường thực tế có thể lên đến vài km. Dù có định vị, quá trình tìm kiếm không hề dễ.

Đường núi trơn trượt do mưa lớn gây cản trở quá trình tìm kiếm của lực lượng cứu hộ. Ảnh: Phan Quyết

Đến khoảng 11 giờ ngày 29/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai du khách tại tiểu khu 274, khoảnh 4, lô 2 thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên, cách Trạm dừng nghỉ 2.200 m (đường leo núi Fansipan) khoảng 3 km đường rừng. Lúc này, hai người đang ôm nhau vì đói, lạnh và mệt. Đội cứu hộ đã tiếp tế và đưa hai du khách xuống núi an toàn.

Sau khi xuống núi, hai du khách được kiểm tra sức khỏe, bổ sung đồ ăn và nước uống, hỗ trợ vé di chuyển. Ảnh: Phan Quyết

Trước đó, vào đêm 4/11/2024, du khách người Thụy Sĩ, anh Bryan Hanselman (30 tuổi), cũng đã được tìm thấy sau 5 giờ bị lạc trong Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Họ tìm thấy nam du khách tại khu vực gần trụ T2 thuộc thôn Sín Chải trong tình trạng hạ thân nhiệt và tinh thần hoảng loạn. Anh Bryan cho biết đã đi trekking một mình và bị mất phương hướng khi trời tối. Các sự cố tương tự xảy ra cho thấy sự nguy hiểm khi du khách tự ý khám phá các cung đường không chính thức tại khu vực có địa hình hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt này mà không có người dẫn đường am hiểu địa phương.

Vườn Quốc gia Hoàng Liên được thành lập năm 2002, nằm ở độ cao từ 1.000-3.000 m so với mặt biển trên dãy Hoàng Liên Sơn. Tổng diện tích phần lõi của vườn gần 29.900 ha, trong đó phân khu bảo vệ nghiêm ngặt chiếm hơn 11.800 ha, phân khu phục hồi sinh thái chiếm 17.900 ha và phân khu dịch vụ hành chính gồm 70 ha. Đây là điểm du lịch yêu thích của những du khách thích khám phá thiên nhiên nhờ sở hữu hệ động, thực vật phong phú.

