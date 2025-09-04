Cứu hai du khách Nga trên núi Cô Tiên

Khánh HòaHai du khách Nga lần đầu trải nghiệm núi Cô Tiên ở phường Bắc Nha Trang bị lạc trên đỉnh cao 400 m, cứu hộ mất nhiều giờ tìm kiếm, sáng 4/9

Hai du khách Nga (31-38 tuổi) bắt đầu leo núi Cô Tiên (phường Bắc Nha Trang) vào chiều 3/9. Đến khuya, họ bị mất phương hướng, kiệt sức nên gọi điện cầu cứu người quen cùng lực lượng cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ tiếp cận du khách Nga bị lạc trên núi Cô Tiên sau nhiều giờ tìm kiếm. Ảnh: Anh Dũng

Sáu chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an Khánh Hòa) phối hợp công an địa phương cùng một số người leo núi chuyên nghiệp tìm kiếm du khách. Đến gần 1h hôm nay, họ tìm thấy du khách ở khu vực suối cạn cách chân núi khoảng 3 km.

Theo anh Anh Dũng, người tham gia cứu hộ, vị trí hai du khách lạc nằm ngoài đường mòn, ít người qua lại, cộng thêm trời tối và mệt mỏi khiến họ hoảng loạn, mất phương hướng.

Cứu hai du khách Nga bị lạc trên núi Cô Tiên Hai du khách Nga được lực lượng tìm thấy rạng sáng 4/9. Video: Anh Dũng

Núi Cô Tiên cao khoảng 400 m, có ba đỉnh liền kề, là điểm cắm trại, ngắm cảnh thành phố biển. Người leo núi lâu năm khuyến cáo du khách lần đầu nên đi cùng người có kinh nghiệm, chuẩn bị thể lực, hiểu địa hình và hạn chế leo vào ban đêm để tránh sự cố.

Bùi Toàn