Cứu hai cháu bé đi lạc suốt 6 ngày

Nghệ AnEm Xồng Cồ Lỉ và Ngô Văn Long, 11 tuổi, đi lạc từ Lào sang xã Hữu Kiệm, phải xin thức ăn và hái hoa quả dọc đường để chống đói, được người dân phát hiện báo công an.

Tối 26/12, Công an xã Hữu Kiệm cho biết đã phối hợp với nhà chức trách Lào bàn giao em Lỉ và Long cho người thân, đưa về nhà ở tỉnh Xiêng Khoảng, Lào.

Trước đó, chiều 24/12, người dân bản Khe Tỷ, xã Hữu Kiệm, phát hiện em Lỉ (quốc tịch Lào) và Long, dân tộc Mông, quê Thái Nguyên, theo bố mẹ sang Lào sinh sống nhiều năm, cùng trú tại tỉnh Xiêng Khoảng, đi lạc, không nhớ đường về nhà nên trình báo công an.

Em Lỉ (thứ hai từ phải qua), đã được người thân đưa về Lào. Ảnh: Công an cung cấp

Công an xã Hữu Kiệm cử tổ công tác xuống bản Khe Tỷ, đưa hai cháu về trụ sở. Thời điểm này, Lỉ và Long đói, mệt lả, không nói được tiếng phổ thông.

Trò chuyện với cán bộ công an người Mông của xã Hữu Kiệm, hai em cho biết hôm 18/12, trong lúc đi chơi ở khu vực biên giới đã lạc sang các xã thuộc huyện Kỳ Sơn cũ, không nhớ đường về. Trong 6 ngày đi lạc, hai em phải xin thức ăn của người dân hoặc hái hoa quả dọc đường để ăn.

Em Long (thứ ba từ trái), được Công an xã Hữu Kiệm bàn giao cho người thân. Ảnh: Công an cung cấp

Nhận được thông tin, người thân của Lỉ và Long liên lạc với Công an xã Hữu Kiệm, cho biết hai cháu rời nhà từ ngày 18/12, di chuyển gần khu vực cửa khẩu Nậm Cắn rồi bị lạc, gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều ngày nhưng không có kết quả.

Hôm nay, người thân của hai bé đã gửi thư cảm ơn Công an xã Hữu Kiệm.

Hữu Kiệm là xã biên giới, trước đây thuộc huyện Kỳ Sơn, giáp tỉnh Xiêng Khoảng.

Đức Hùng