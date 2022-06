Cựu hacker Hiếu PC được Apple vinh danh

Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) được Apple cảm ơn vì tìm ra lỗ hổng trên máy chủ web của hãng.

Hiếu PC là một trong 43 người có tên trong bảng vinh danh những chuyên gia tìm ra lỗ hổng bảo mật của máy chủ web Apple tháng 5/2022. Apple thường không nêu chi tiết về các lỗi trên hệ thống của mình, mà chỉ mô tả chung là "vấn đề bảo mật tiềm ẩn trong máy chủ web của chúng tôi".

Đánh giá về lỗ hổng nói trên, Hiếu cho biết đây không phải lỗi quá nghiêm trọng. "Tuy nhiên với những hệ thống lớn như vậy, một bug tuy nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến hàng tỷ người dùng nếu bị khai thác", Hiếu nói.

Hiếu PC xuất hiện trong danh sách vinh danh tháng 5 của Apple.

Kỹ sư bảo mật này cho biết đó cũng là lý do anh thường xuyên chạy các công cụ rà quét, tìm lỗ hổng trên hệ thống của các hãng công nghệ lớn. Ngoài ra, Hiếu cũng tìm ra một số lỗi khác trên máy chủ của Apple và Microsoft, đang trong quá trình đánh giá và khắc phục.

Đây là lần đầu Hiếu PC được vinh danh với vai trò một "hacker mũ trắng". Trước đó, vào những năm 2010, người này từng nổi danh tại Mỹ do hành vi bán dữ liệu danh tính cho nhiều đường dây tội phạm có tổ chức. Sau khi bị Cơ quan Mật vụ Mỹ bắt vào năm 2013, Hiếu thụ án bảy năm, được tha trước hạn do đã hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật nước này điều tra nhiều vụ tấn công mạng.

Cuối năm 2020, Hiếu PC về Việt Nam, sau đó trở thành kỹ sư tại Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, thuộc Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông. Tại đây, cựu hacker này tham gia vào các hoạt động chống lừa đảo trên không gian mạng. Dự án Chống lừa đảo do Ngô Minh Hiếu sáng lập đã giúp pháp hiện hàng nghìn website độc hại, mạo danh tại Việt Nam.

Ngô Minh Hiếu. Ảnh: FB nhân vật

"Công việc chính của tôi hiện vẫn là chống lừa đảo trên mạng và giúp mọi người nâng cao kiến thức an toàn thông tin. Việc nghiên cứu để tìm ra các lỗ hổng như của Apple kể trên phần lớn được thực hiện thông qua các công cụ, nên cũng không tốn quá nhiều thời gian", Hiếu chia sẻ.

Trước Hiếu PC, một số kỹ sư bảo mật tại Việt Nam cũng từng được Apple ghi nhận. Trong danh sách những người tìm ra các lỗ hổng trên máy chủ web của hãng còn có Nhữ Bảo Châu, Phạm Tiến Mạnh và một số chuyên gia khác.

Lưu Quý