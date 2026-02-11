Cựu giáo viên Pháp bị cáo buộc tấn công tình dục 89 thiếu niên

Jacques Leveugle, 79 tuổi, bị bắt sau khi cháu trai tìm thấy chiếc USB ghi lại chi tiết 'hành vi tình dục' của ông ta với trẻ từ 13 đến 17 tuổi, trải rộng nhiều quốc gia và kéo dài suốt 55 năm.

Thông thường, danh tính của những người đang bị điều tra ở Pháp không được công bố. Tuy nhiên, công tố viên Etienne Manteaux quyết định công khai danh tính Jacques Leveugle trong họp báo hôm 10/2 vì trong số 89 vụ tấn công, chỉ có 40 nạn nhân được xác định danh tính.

"Nếu các nạn nhân muốn trình báo thì bây giờ là thời điểm thích hợp", ông Manteaux nói.

Cảnh sát cáo buộc các tội ác xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 1967 đến 2022.

Theo công tố viên, trong phần lớn cuộc đời, Leveugle làm giáo viên hoặc trợ lý không chính thức tại các trại hè. Cảnh sát cáo buộc ông ta có thể đã thực hiện các vụ tấn công không chỉ ở Pháp mà còn ở Đức, Thụy Sĩ, Morocco, Niger, Algeria, Philippines, Ấn Độ, Colombia và vùng lãnh thổ hải ngoại New Caledonia của Pháp.

"Leveugle đã đi đến nhiều quốc gia và ở mỗi nơi ông ta dừng chân để giảng dạy ngoại ngữ, ông ta đều gặp gỡ những người trẻ tuổi và có quan hệ tình dục với họ", công tố viên Manteaux nói.

Chính quyền công bố dòng thời gian về nơi ở và diện mạo của Jacques Leveugle từ những năm 1960 để tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Gendarmerie Nationale

Leveugle bị bắt vào năm 2024 sau khi đến thăm anh trai ở tỉnh Isère, phía đông nam nước Pháp. Thời điểm đó, Leveugle đang sống ở Morocco.

Cháu trai của Leveugle vốn nghi ngờ chú mình nên đã lợi dụng lúc ông ta vắng nhà vào một ngày tháng 10/2023 để kiểm tra một chiếc USB thuộc về Leveugle. Chiếc USB này được cho là chứa 15 tập tài liệu dung lượng lớn, gồm ảnh và các ghi chép dưới dạng hồi ký về "hành vi tình dục" của ông ta với trẻ vị thành niên.

Nhà chức trách nỗ lực xác định danh tính tất cả nạn nhân, nhưng trong nhật ký của Leveugle, một số người chỉ được ghi tên gọi tắt, vì thế họ quyết định công khai vụ việc để kêu gọi nạn nhân lên tiếng và cũng để phòng trường hợp còn có những nạn nhân khác không được liệt kê.

Công tố viên tiết lộ rằng trong quá trình thẩm vấn, Leveugle được cho là đã thừa nhận giết mẹ và dì bằng cách dùng gối làm ngạt thở.

Chính quyền đã mở cuộc điều tra riêng biệt về những vụ giết người bị cáo buộc này.

Leveugle bị điều tra chính thức vào tháng 2/2024 về tội hiếp dâm và tấn công tình dục trẻ vị thành niên. Ông ta bị giam giữ trước khi xét xử từ tháng 4/2025.

Theo luật nước Pháp, các cáo buộc tấn công xảy ra trước năm 1993 đã quá thời hiệu truy tố, nhưng công tố viên Manteaux cho rằng việc nắm rõ toàn bộ quá trình phạm tội vẫn rất quan trọng.

Công tố viên Etienne Manteaux (trái) kêu gọi các nạn nhân ra trình báo. Ảnh: lalsace

Trong hai vụ án tấn công tình dục gây chấn động dư luận gần đây khác ở Pháp, thủ phạm đã ghi chép lại hành vi của mình, những ghi chép này sau đó đóng vai trò quan trọng trong việc đưa hắn ra trước công lý.

Trong vụ án hiếp dâm Gisèle Pélicot, Dominique Pélicot đã lưu giữ các video ghi lại cảnh những người đàn ông lạ đến nhà tấn công vợ mình khi bà đang ngủ mê man vì bị chuốc thuốc mê. Dominique bị kết án 20 năm tù.

Tháng 5/2025, cựu bác sĩ Joêl Le Scouarnec bị kết án 20 năm tù sau khi bị phát hiện lập hồ sơ chi tiết trên máy tính về hàng trăm trẻ em mà ông ta đã xâm hại tình dục trong bệnh viện. Nếu không có bằng chứng này, ông ta có thể không bao giờ bị kết tội.

Tuệ Anh (theo BBC, Mirror)