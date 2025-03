Cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia bị cáo buộc nhận 43 tỷ đồng

Hà NộiÔng Hoàng Quốc Hùng, cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 43 tỷ đồng để giải quyết gần 55.000 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp

Ngày 29/3, ông Hùng cùng hai cấp dưới là Lương Nhân Hòa, cựu Phó giám đốc, Nguyễn Đình Cảnh, cựu Phó phòng hành chính tổng hợp và Phạm Quang Hậu, cộng tác viên Công ty Luật TNHH Vicco, bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (A09) đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Bà Trương Thị Nga, Lại Hồng Khánh, Vũ Nam, đều là cựu công chứng viên và Lương Minh Sơn, nhân viên nghiệp vụ Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm, bị đề nghị truy tố tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng vụ án, A09 đề nghị truy tố 14 người về tội Đưa hối lộ, trong đó có ông Nguyễn Ngọc Cường, biên tập viên Nhà xuất bản Tư pháp, Bộ Tư pháp; Nguyễn Thị Ngọc, chuyên viên của Sở Tư pháp Hà Nội; Nguyễn Phương Nam, cựu Phó phòng bổ trợ tư pháp thuộc Sở Tư pháp Hà Nội.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2015 đến tháng 7/2023, ông Hùng với cương vị Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia thuộc Bộ Tư pháp đã trực tiếp chỉ đạo và quyết định mọi vấn đề liên quan đến công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp tại đơn vị. Ông có thẩm quyền ký hoặc ủy quyền cho cấp dưới ký phiếu lý lịch tư pháp.

Từ tháng 1/2019 đến 7/2023, ông Hùng được sự giúp sức của các bị can Hòa, Cảnh, Hậu đã nhiều lần nhận hối lộ của 14 bị can trên và một số cá nhân, doanh nghiệp khác để cấp phiếu lý lịch tư pháp trái pháp luật.

Ông Hoàng Quốc Hùng, tháng 4/2023. Ảnh: Phạm Dự

Trong đó, A09 xác định, ông Hùng được Hậu giúp sức, nhận hối lộ hơn 32 tỷ đồng để giải quyết hơn 40.000 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp. Ông Hùng được Hòa và Hậu giúp sức nhận hối lộ hơn 8,2 tỷ đồng để giải quyết hơn 10.000 hồ sơ cấp phiếu. Ông Hùng còn được Cảnh và Hậu giúp sức nhận hối lộ 3,5 tỷ đồng để giải quyết hơn 4.678 hồ sơ.

Như vậy, ông Hùng bị cáo buộc đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 43 tỷ đồng để cấp gần 55.000 hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp. Trong đó, ông hưởng lợi hơn 38 tỷ đồng; số tiền còn lại hơn 4,9 tỷ đồng, Hậu, Hòa, Cảnh chia nhau.

Ngoài ra, năm 2019, Hậu từng có thời gian làm lái xe riêng cho ông Hùng nên được thỏa thuận cho làm đầu mối nhận hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp từ người có nhu cầu. Chi phí do Hậu tự thỏa thuận với khách hàng.

Nhưng trong tổng số tiền này, Hậu phải đưa cho ông Hùng là 700.000 đồng/hồ sơ/phiếu lý lịch tư pháp. Còn lại, Hậu tự quyết định phần hưởng lợi của mình.

A09 đánh giá, đây là vụ án tham nhũng, chức vụ liên quan lĩnh vực cấp phiếu lý lịch tư pháp có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan quản lý Nhà nước, được dư luận xã hội quan tâm.

Từ 1/3, Bộ Công an chính thức tiếp nhận nhiệm vụ quản lý và cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp. Giao Cục hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an và Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an các tỉnh thành đảm nhiệm.

Luật Lý lịch tư pháp có hiệu lực từ tháng 7/2010 đã tạo cơ sở pháp lý để triển khai xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; chủ động cập nhật thông tin về xóa án tích, tạo điều kiện cho những người đã từng bị kết án tái hòa nhập cộng đồng. Lý lịch tư pháp còn là công cụ quan trọng hỗ trợ các cơ quan, tổ chức trong quản lý nhân sự, quản lý xã hội. Qua nhiều năm, hơn 8 triệu Phiếu lý lịch tư pháp đã được cấp theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

Phạm Dự