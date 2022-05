Ông Hoa Công Hậu, 60 tuổi, cựu giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, bị khởi tố với cáo buộc có sai phạm trong hoạt động đấu thầu.

Ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố ông Hậu cùng ông Lê Thành Lữ, 56 tuổi, cựu phó Phòng Kế hoạch Tài chính, về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Hoa Công Hậu (trái) và Lê Thành Lữ. Ảnh: Bộ Công an

Cùng tội danh, C03 khởi tố Nguyễn Phước Thiện, cựu tổng Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Nam Sài Gòn; Bạch Thị Diệu Hiền, nhân viên Công ty TNHH NG; Hoàng Thị Thúy Nga, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Công ty NSJ Group; Đoàn Thị Nở, cựu phó Phòng dự án NSJ Group; Nông Thị Bích Sửu, cựu phó Phòng dự án NSJ Group; Phùng Thị Dương, cựu Trưởng phòng dự án NSJ Group; Hoàng Ngọc Hồng Phúc, cựu Phó Giám đốc Ban Quan hệ khách hàng NSJ Group.

Sai phạm cụ thể chưa được C03 thông báo song các bị can bị cáo buộc đã "vi phạm quy định về bảo đảm tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng tài sản Nhà nước".

Ông Hậu làm Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh từ tháng 12/2015, sau khi rời vị trí Phó Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Tháng 12/2020, ông nghỉ hưu.

Việc khởi tố diễn ra trong bối cảnh Bộ Công an và công an các địa phương liên tiếp điều tra các sai phạm liên quan đấu thầu ở Sở Y tế các tỉnh, thành. Mới đây nhất, C03 Bộ Công an bắt Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ do nghi liên quan sai phạm đấu thầu với Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, gây thiệt hại 152 tỷ đồng.

Phạm Dự