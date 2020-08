Ông Lê Thanh Liêm, 63 tuổi, cựu Giám đốc Sở Y tế Long An hầu tòa với cáo buộc sai phạm khi làm chủ đầu tư công trình tòa nhà 4 cơ quan, gây thiệt hại 900 triệu đồng.

Sáng 13/8, ông Lê Thanh Liêm cùng 5 luật sư có mặt khá sớm tại TAND Long An - nơi ông bị xét xử về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 165 BLHS 1999.

Ông Lê Thanh Liêm tại TAND Long An sáng 13/8. Ảnh: Hoàng Nam.

Theo cáo trạng, ông Liêm làm Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An từ năm 2007 đến 2017. Năm 2014, Sở Y tế được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư công trình tòa nhà 4 cơ quan (Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm, Trung tâm giám định y khoa, Trung tâm giám định pháp y, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm).

Sau đó, Công ty Đông Nam Á (trụ sở ở TP Tân An) đề xuất gói thầu, lắp đặt thiết bị điện tử cho công trình này và trúng thầu với giá hơn 1,9 tỷ đồng, ký hợp đồng thi công với Sở Y tế trong 60 ngày.

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian thi công, ông Liêm biết rõ các thiết bị của hệ thống camera giám sát an ninh đã bị nhà thầu thay đổi xuất xứ, model, từ Nhật Bản sang Malaysia, Trung Quốc; từ xuất xứ Mỹ sang xuất xứ Thái Lan... nhưng không chỉ đạo tham khảo lại giá.

Giám đốc Sở Y tế cũng bị cho là không phê duyệt điều chỉnh dự toán để làm cơ sở điều chỉnh lại giá trị hợp đồng đã ký hết. Tổng số tiền ngân sách bị thất thoát trên 900 triệu đồng.

Tháng 4/2017, ông Liêm bị công an cửa khẩu ngăn chặn không cho lên máy bay đi du lịch Nhật, do yêu cầu của Công an Long An. Sau khi ông khiếu nại, quyết định cấm xuất cảnh bị dỡ bỏ.

Đến cuối năm 2017, ông Liêm nhận quyết định nghỉ hưu và bị khởi tố, được cho tại ngoại. Trả lời VnExpress, ông nói mình chưa gây thiệt hại như cáo buộc và cho rằng "một số cá nhân, đơn vị có tác động đến việc làm thay đổi hồ sơ vụ án". Ông đã gửi nhiều đơn khiếu nại nhưng không được xem xét giải quyết.

VKSND tỉnh Long An từng 2 lần trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung. Thường trực Tỉnh ủy Long An cũng phải yêu cầu các ngành sớm có kết luận.

Giữa tháng 5/2019, ông Liêm được tạm đình chỉ điều tra, do cần xác định giá của hệ thống camera đã lắp đặt. Hai tháng sau, công an phục hồi điều tra vụ án. Đến ngày 2/1, ông Liêm bị VKSND tỉnh Long An truy tố.

Tại tòa sáng nay, ông Liêm vẫn giữ nguyên quan điểm, phản đối cáo trạng, cho rằng đã 15 lần gửi đơn khiếu nại, tố cáo nhưng không được xem xét giải quyết.

HĐXX triệu tập nhiều người đến phiên tòa, song 5 người có quyền, nghĩa vụ liên quan cùng 6 nhân chứng vắng mặt.

Các luật sư bảo vệ ông Liêm yêu cầu hoãn phiên tòa, triệu tập những người này và cả điều tra viên, giám định viên, công ty kiểm toán, định giá...

Cùng đề nghị hoãn xử, đại diện VKS cho rằng cần lấy lời khai của nguyên đơn dân sự là UBND tỉnh Long An.

HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Hoàng Nam