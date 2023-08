Cựu giám đốc Sở Tài nguyên môi trường Đồng Nai bị phạt tù

Chiều 31/8, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên ông Lê Viết Hưng, 66 tuổi, phạm tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Với tội danh Vi phạm quy định về bồi thường và hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, ông Nguyễn Tấn Long, 58 tuổi, cựu phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa, bị tuyên 10 năm tù và Trương Quốc Tuấn, 48 tuổi, cựu tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái, bị phạt 14 năm tù.

10 bị cáo khác bị phạt từ 4 năm đến 9 năm tù về tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và tội Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo cáo trạng, năm 1995, Công ty TNHH Kia - Hoàng Hưng Ceramics (Công ty CP May Xây dựng Huy Hoàng và Công ty Beneficial Asia Limited góp vốn) được cho thuê gần 9 ha đất tại xã Tam Phước, huyện Long Thành (nay là phường Tam Phước, TP Biên Hòa) để xây nhà xưởng sản xuất gốm.

Khi doanh nghiệp không triển khai dự án, UBND tỉnh Đồng Nai thu hồi giấy phép đầu tư nhưng không thu hồi đất (vì khu đất chưa được cấp quyền sở hữu) và để cho công ty này toàn quyền sử dụng.

Năm 2015, bị cáo Trương Quốc Tuấn với tư cách Giám đốc Công ty CP đầu tư và Kinh doanh nhà Phước Thái (Công ty Phước Thái) gửi công văn cho UBND tỉnh, đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu đất từ công nghiệp sang khu dân cư thương mại. Ông Tuấn ký hợp đồng với Công ty CP May - Xây dựng Huy Hoàng, thỏa thuận bồi thường đất và tài sản trên đất với số tiền hơn 35 tỷ đồng để được nhận chuyển nhượng.

Sau khi hoàn tất thủ tục, ông Tuấn lập hồ sơ khống, thuê ông Nguyễn Hữu Thành đứng tên sử dụng khu đất. Năm 2017, Hội đồng bồi thường thực hiện dự án do bị cáo Nguyễn Tấn Long làm chủ tịch đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ dự án KDC Phước Thái với tổng số tiền gần 79 tỷ đồng.

Nhà chức trách cáo buộc việc bị cáo Tuấn có thể lập khống hồ sơ, nhận tiền bồi thường là do 11 lãnh đạo, công chức đã cố tình làm sai lệch hồ sơ. Trong đó, ông Hưng với vai trò Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường biết nguồn gốc thửa đất trên; biết không có việc Công ty CP May Xây dựng Huy Hoàng giao đất cho Thành sử dụng trước năm 2003. Nhưng do quen biết với Tuấn, ông Hưng đã ký văn bản tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Biên Hòa giao đất cho ông Thành. "Việc này có ý đồ, tạo điều kiện cho Tuấn thực hiện hành vi vi phạm", cáo trạng nêu.

Phó chủ tịch UBND TP Biên Hòa Nguyễn Tấn Long, bị kết tội: Dù cấp dưới đã báo cáo và đề xuất "xem xét lại việc giao đất cho Thành là sai quy định" nhưng vẫn ký quyết định chi trả bồi thường cho người này.

KDC Phước Thái hiện nay. Ảnh: Phước Tuấn

Suốt quá trình xét xử, phần lớn các bị cáo thừa nhận sai phạm nhưng cho rằng làm theo chỉ đạo của cấp trên, không cố ý. Trong khi đó, lãnh đạo cấp trên mà các bị cáo nhắc đến đều không thừa nhận đã chỉ đạo.

HĐXX đánh giá bị cáo Tuấn là chủ đầu tư dự án, là thành viên của Hội đồng bồi thường nên là chủ mưu. Hành vi phạm tội của các bị cáo nhằm mục đích trục lợi cho một nhóm cá nhân, tổ chức, gây thất thoát cho Ngân sách Nhà nước, làm mất lòng tin của nhân dân.

HĐXX kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh hoạt động của các cơ quan, tổ chức có liên quan công tác tham mưu về quản lý đất đai tại địa phương Công an tỉnh tiếp tục điều tra những người có liên quan khác.

Phước Tuấn