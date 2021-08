Cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ 'sai phạm'

UBND TP Cần Thơ xác định bà Trần Hồng Thắm, Phó Ban Tuyên giáo, có nhiều sai phạm khi còn làm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 9/8, UBND TP Cần Thơ thông báo kết quả giải quyết các tố cáo liên quan bà Trần Hồng Thắm khi còn là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Có 5 nội dung tố cáo được cho là có cơ sở, phù hợp quy định. Trong đó, 4 nội dung tố cáo đúng gồm: Giám đốc Sở GD&ĐT không tuân thủ quy trình, thời gian đánh giá xếp loại công chức, viên chức và xét thi đua khen thưởng đối với bà Nguyễn Thị Hồng Thảo (nguyên Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh) những năm 2016, 2017, 2019.

Riêng năm 2020 Giám đốc Sở GD&ĐT vẫn chưa công bố đánh giá, xếp loại công chức, viên chức quản lý và xét thi đua khen thưởng thuộc quyền quản lý của mình. Việc này đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi ích hợp pháp của người tố cáo.

Bà Thắm cũng bị cho là không thực hiện giải quyết khiếu nại của bà Thảo theo đúng trình tự và quy trình pháp luật; chưa thực hiện đúng nghị định của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức đối với ông Trần Quang Trưởng (42 tuổi, Hiệu phó Trường THCS-THPT Thạnh Thắng) vì để lộ "ảnh nóng" vào tháng 4/2019 trong mail nhà trường; chưa thực hiện bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại đối với chức vụ Hiệu trưởng (từ 20/7/2020) và Hiệu phó trường này (hết hạn tháng 11/2020)...

Theo UBND TP Cần Thơ, để xảy ra những thiếu sót, sai phạm, trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở GD&ĐT, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Chánh Thanh tra Sở và các cá nhân khác có liên quan. Sở cần khắc phục các sai sót; kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân...

Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ được giao tham mưu cho Chủ tịch thành phố xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu Sở GD&ĐT trong việc để xảy ra các thiếu sót, sai phạm này.

Trả lời VnExpress, bà Nguyễn Thị Hồng Thảo cho biết đã quyết định tố cáo lãnh đạo Sở GD&ĐT khi bị quy buộc là người phát tán "ảnh nóng" của thầy Hiệu phó.

Khoảng tháng 4/2019, Ban giám hiệu phát hiện ảnh của ông này trong email nhà trường. Bà Thảo gọi ông đến làm việc, cho in các tấm ảnh này và lập biên bản có 8 người ký xác nhận, đồng thời báo Công an huyện Vĩnh Thành lập biên bản thu giữ điện thoại của Hiệu phó.

Theo bà Thảo, lúc đó ông này không thừa nhận ảnh của mình, những người còn lại thì không biết ảnh của ai. Bà lo lắng cho sự an toàn hộp thư điện tử của trường nên cho in ảnh để làm bằng chứng lập biên bản với có đầy đủ thành phần và báo công an. Việc này là đúng chức năng nhưng Thanh tra Sở GD&ĐT kết luận bà có hành vi "phát tán" là không chính xác, không khách quan.

Sau đó, thầy Hiệu phó thừa nhận các ảnh đó là của mình và cho rằng quá trình dùng điện thoại di động truy cập email nhà trường, từ đó các hình ảnh nhạy cảm tự đồng bộ hóa lên Google ảnh. "Quá trình khiếu nại kết luận thanh tra không được giải quyết thấu đáo nên tôi mới khởi kiện Sở yêu cầu huỷ bỏ và tố cáo sai phạm của Giám đốc", bà Thảo nói.

Đối với vụ kiện của bà Thảo, hồi tháng 6, TAND Cấp cao tại TP HCM cho rằng kết luận của Thanh tra Sở GD&ĐT là quyết định hành chính mang tính nội bộ của đơn vị nên toà không giải quyết, theo quy định của pháp luật. Hiện, bà Thảo đã khiếu nại Sở GD&ĐT, yêu cầu thu hồi kết luận này.

Đối với bà Trần Hồng Thắm, cuối tháng 6 đã được điều động, bổ nhiệm làm Phó ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ. Đầu tháng 7, ông Dương Tấn Hiển, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ được phân công kiêm giữ chức Giám đốc Sở GD&ĐT.

Hôm 13/7, Thanh tra TP Cần Thơ kết luận Sở GD&ĐT bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động 32 trường hợp trong năm 2018-2019 không đúng quy định, thủ tục, tiêu chuẩn. Để xảy ra tất cả thiếu sót này, trách nhiệm chính thuộc Giám đốc Sở, kế đó là Trưởng phòng Tổ chức cán bộ...

