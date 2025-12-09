Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM ra tòa trong vụ thông thầu với AIC

Ông Lê Hồng Sơn cùng nhiều người bị xét xử về cáo buộc giúp Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng 131 gói thầu mua sắm thiết bị, gây thiệt hại 142 tỷ đồng.

Ngày 9/12, ông Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM), bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, đang trốn truy nã) cùng 15 đồng phạm bị TAND TP HCM xét xử về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bà Nhàn có vai trò chủ mưu, bị xét xử vắng mặt, song có 5 luật sư bào chữa. Tương tự, 3 bị cáo khác đang trốn truy nã là Nguyễn Thị Tích (Tổng giám đốc Công ty Mopha, Trưởng phòng Công ty AIC), Trần Đăng Tấn (Trưởng văn phòng đại diện AIC tại TP HCM), Lê Thanh Thy (cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC) đều có ít nhất 2 luật sư.

Đây là vụ án thứ 6 bà Nhàn bị truy tố, xét xử vắng mặt liên quan đến loạt sai phạm trong quá trình điều hành hoạt động của AIC. Trước đó, hồi tháng 3, bà này bị tuyên 10 năm tù trong vụ án thứ 5; tổng hợp các vụ án khác là 30 năm tù (mức cao nhất của hình phạt tù có thời hạn).

Tại tòa hôm nay, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cùng 23 Phòng giáo dục và 89 trường THPT được triệu tập với tư cách là bị hại trong vụ án; hàng chục đơn vị, cá nhân khác có vai trò người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 12/12.

Ông Lê Hồng Sơn được cho tại ngoại đến dự tòa. Ảnh: Trần Quỳnh

Cáo trạng xác định, bà Nhàn đã chỉ đạo lập nhóm công ty "quân xanh" tham gia đấu thầu trên cả nước ở nhiều lĩnh vực, thực hiện hành vi thông thầu, gian lận.

Tại TP HCM, từ năm 2012 đến 2017, bà Nhàn phân công Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng ban quản lý dự án 1 Công ty AIC) phụ trách mảng giáo dục. Trần Đăng Tấn phụ trách mảng y tế, dùng pháp nhân các công ty trong hệ sinh thái AIC làm "quân xanh", thông đồng với doanh nghiệp thẩm định giá, công ty tư vấn và các đơn vị chủ đầu tư.

Biết TP HCM đang chuẩn bị triển khai ba dự án thuộc chương trình tăng cường dạy và học ngoại ngữ, bà Nga cùng nhân viên chủ động tiếp cận lãnh đạo Sở GD&ĐT để "tạo điều kiện" cho AIC tham gia. Hai người nhiều lần gặp Giám đốc Lê Hồng Sơn, Phó giám đốc Lê Hoài Nam và chuyên viên Trần Trọng Nhơn Hòa, tặng quà và giới thiệu là đầu mối của AIC.

Bà Hoàng Thị Thúy Nga tại tòa hôm nay. Ảnh: Trần Quỳnh

Theo cáo buộc, hồ sơ dự thầu của các công ty "quân xanh" được AIC Hà Nội chuẩn bị sẵn, cố ý để thiếu tiêu chí, chào giá cao để bị loại. Ngược lại, báo cáo tài chính của AIC được chỉnh sửa, nâng khống nhằm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Cơ quan tố tụng xác định, bằng thủ thuật này, AIC trúng 230 gói thầu tại TP HCM, gồm 134 gói trong lĩnh vực giáo dục, 94 gói y tế và 2 gói môi trường; trong đó 171 gói gây thiệt hại cho Nhà nước 145 tỷ đồng.

Riêng 134 gói thầu giáo dục, nhà chức trách xác định Giám đốc Lê Hồng Sơn cùng cấp phó Lê Hoài Nam, Lê Phương Nga và một số cán bộ Phòng Giáo dục quận 5 đã không tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, làm 131 gói thầu gây thiệt hại 142 tỷ đồng ngân sách.

Cựu Giám đốc Sở bị cáo buộc gây thất thoát 142 tỷ đồng

Với cương vị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, ông Lê Hồng Sơn bị cáo buộc ký các văn bản tham mưu để Phó chủ tịch UBND TP HCM Hứa Ngọc Thuận giao trách nhiệm làm chủ đầu tư cho các phòng GD&ĐT – những đơn vị không có đủ nhân sự, chuyên môn và chứng chỉ về đấu thầu.

Ở các gói do Sở GD&ĐT trực tiếp làm chủ đầu tư, ông Sơn bị cho là ký chỉ định thầu, định giá và phê duyệt tư vấn trái quy định; thành lập tổ chuyên gia không đủ tiêu chuẩn, gây thiệt hại 763 triệu đồng.

Năm 2013, ông Sơn còn ban hành văn bản định hướng can thiệp trái pháp luật vào quá trình đấu thầu gói mua sắm thiết bị do Phòng GD&ĐT quận 5 làm chủ đầu tư. Theo chỉ đạo này, Phòng đã "thí điểm" mua sắm thiết bị của AIC. Dù chưa có kết quả đấu thầu, chuyên viên của Phòng vẫn phải phối hợp và tiếp nhận tài liệu, thông tin đấu thầu do nhân viên AIC gửi qua email. Việc mua sắm theo gói thầu này gây thiệt hại 4,2 tỷ đồng.

Các bị cáo trong vụ án tại tòa hôm nay. Ảnh: Trần Quỳnh

Cơ quan tố tụng xác định các phòng giáo dục khác sau đó cũng nhận chỉ đạo thực hiện mua sắm trực tiếp, sử dụng mức giá và chủng loại thiết bị giống gói thầu của quận 5 – hành vi thể hiện sự can thiệp trái pháp luật vào quy trình đấu thầu.

Ngoài ra, ông Sơn còn bị cáo buộc tham mưu mở rộng diện chủ đầu tư sang các trường THPT (vốn cũng không đủ điều kiện năng lực về đấu thầu) và đề xuất tăng số lượng thiết bị mua sắm, dẫn đến phát sinh thêm nhiều gói thầu sai phạm.

Nhà chức trách xác định ông Sơn phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại tại 129 gói thầu do phòng GD&ĐT của 23 quận huyện và 89 trường THPT làm chủ đầu tư, với tổng số tiền hơn 137 tỷ đồng.

Với vai trò cấp phó, ông Lê Hoài Nam bị cáo buộc ban hành văn bản hướng dẫn các trường THPT thực hiện mua sắm trực tiếp 89 gói thầu, gây thiệt hại 28,71 tỷ đồng.

Hải Duyên