Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM được hưởng án treo

Tòa ghi nhận ông Lê Hồng Sơn có nhiều đóng góp cho xã hội, được tặng nhiều bằng khen... nên tuyên phạt 3 năm tù treo về sai phạm đấu thầu gây thiệt hại 142 tỷ đồng.

Ngày 12/12, sau 4 ngày làm việc, TAND TP HCM tuyên ông Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở GD&ĐT) phạm tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Lê Hoài Nam (cựu Phó giám đốc) nhận 2 năm 6 tháng tù; Lê Phương Nga (cựu Chánh Văn phòng) 2 năm tù treo.

Có vai trò chủ mưu trong vụ án, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, đang trốn truy nã) bị tuyên phạt 8 năm tù. Tổng hợp với các bản án trước đó, bà này phải nhận 30 năm tù - cao nhất của hình phạt tù có thời hạn.

Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng ban quản lý dự án 1 Công ty AIC) lĩnh 7 năm tù; tổng hợp với 4 bản án khác, phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù.

11 bị cáo khác nhận mức án từ 2 năm tù treo đến 5 năm tù về cùng tội danh.

>> Mức án tòa tuyên đối với 16 bị cáo

Ông Lê Hồng Sơn tại tòa. Ảnh: Trần Quỳnh

Nguyễn Thị Thanh Nhàn là chủ mưu, phạm tội có tổ chức

Theo HĐXX, bà Nhàn có vai trò chủ mưu, chỉ đạo thành lập nhóm công ty "quân xanh" tham gia các gói thầu trong cả nước, nhằm thực hiện các hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu để giúp Công ty AIC trúng thầu.

Tại tòa, luật sư bào chữa cho bà Nhàn cho rằng thân chủ của mình không phải là chủ mưu, cầm đầu. Tuy nhiên, quan điểm này bị HĐXX bác bỏ và khẳng định cáo trạng truy tố bị cáo Nhàn là đúng người, đúng tội.

Bị cáo Nga cùng Nguyễn Thị Tích (Tổng giám đốc Công ty Mopha, Trưởng phòng Công ty AIC), Trần Đăng Tấn (Trưởng văn phòng đại diện AIC tại TP HCM), Lê Thanh Thy (cựu Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Tây Nam Bộ - SIAC) xuất cảnh trước khi khởi tố. Cơ quan chức năng đã truy nã, phát thư kêu gọi ra đầu thú nhưng các bị cáo vẫn không ra trình diện. Cơ quan điều tra xác định các bị cáo này bỏ trốn là hoàn toàn phù hợp quy định.

Việc các bị cáo vắng mặt đồng nghĩa với việc tự từ bỏ quyền tham gia tố tụng tại phiên xử. Dù không có mặt, các bị cáo vẫn có luật sư bào chữa, sự vắng mặt này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử vụ án.

HĐXX xác định bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga giữ vai trò đồng phạm, giúp sức tích cực cho bà Nhàn. Nga đã chỉ đạo nhân viên lấy tư cách nhân viên Công ty Phú Bình để soạn thảo văn bản, hợp đồng và hồ sơ tư vấn. Các báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đứng tên Công ty Phú Bình thực chất cũng do nhân viên AIC lập và ký.

Tòa xác định, bà Nhàn và Nga có nhân thân xấu, phạm tội có tổ chức. Hành vi của các bị cáo được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm hại tới tài sản công, cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT TP HCM có nhiều tình tiết giảm nhẹ

Đối với ông Lê Hồng Sơn và các cán bộ thuộc Sở GD&ĐT, Phòng giáo dục quận 5 (cũ), HĐXX xác định họ có nhiều sai phạm, trái quy định pháp luật, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 142 tỷ đồng. Tuy nhiên, tòa cũng ghi nhận các bị cáo có nhiều đóng góp cho xã hội, từng được tặng bằng khen, giấy khen, thành khẩn khai báo, khắc phục một phần thiệt hại.

Ngoài ra, HĐXX cũng ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho nhóm bị cáo thuộc AIC như: bà Nhàn đã nộp lại 66 tỷ đồng, một người đã ra đầu thú, thành khẩn khai báo...

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga tại tòa. Ảnh: Trần Quỳnh

Bản án xác định, giai đoạn 2012-2017, để thực hiện các gói thầu tại TP HCM, bà Nhàn ủy quyền cho Nga phụ trách mảng giáo dục và Trần Đăng Tấn (Trưởng đại diện Công ty AIC tại TP HCM) phụ trách mảng y tế. Các bị cáo sử dụng pháp nhân của nhiều công ty trong hệ sinh thái AIC làm "quân xanh", thông đồng với các đơn vị thẩm định giá, tư vấn và đại diện chủ đầu tư nhằm hợp thức hóa việc AIC trúng thầu.

Hồ sơ dự thầu của "quân xanh" do bộ phận AIC tại Hà Nội chuẩn bị, cố ý để thiếu tiêu chí hoặc bỏ giá cao để bị loại. Trong khi đó, báo cáo tài chính của AIC được chỉnh sửa, nâng khống các chỉ tiêu bắt buộc nhằm hợp thức hóa việc trúng thầu.

Bằng thủ thuật này, AIC trúng 230 gói thầu tại TP HCM, gồm 134 gói thuộc lĩnh vực giáo dục, 94 gói y tế và 2 gói môi trường; trong đó 171 gói gây thiệt hại cho Nhà nước 145 tỷ đồng.

Riêng 134 gói thầu giáo dục, nhà chức trách xác định Giám đốc Lê Hồng Sơn cùng cấp phó Lê Hoài Nam, Lê Phương Nga và một số cán bộ Phòng Giáo dục quận 5 đã không tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu, làm 131 gói thầu gây thiệt hại 142 tỷ đồng ngân sách.

Hải Duyên