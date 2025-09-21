Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM bị cáo buộc giúp AIC trúng thầu

Ông Lê Hồng Sơn cùng nhiều cấp dưới bị cáo buộc giúp Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trúng 134 gói thầu bán thiết bị, gây thiệt hại hơn 142 tỷ đồng.

Hành vi của ông Lê Hồng Sơn (cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM); bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC) và 14 bị can được nêu trong cáo trạng VKSND TP HCM vừa ban hành, truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Đây là vụ án thứ 6 bà Nhàn bị truy tố vắng mặt liên quan đến loạt sai phạm trong quá trình điều hành hoạt động của AIC. Trước đó, hồi tháng 3 bà bị tuyên 10 năm tù trong vụ án thứ 5, tổng hợp các vụ án khác là 30 năm tù (mức cao nhất của hình phạt tù).

Nguyễn Thị Thanh Nhàn trước khi bị khởi tố, phát lệnh truy nã. Ảnh: AIC

Trong vụ án liên quan Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, bà Nhàn bị xác định là chủ mưu cùng với Nguyễn Thị Tích (Tổng giám đốc Công ty Mopha, Trưởng phòng Công ty AIC); Trần Đăng Tấn (Trưởng văn phòng đại diện AIC tại TP.HCM) và 3 bị can khác đang trốn truy nã. Các cơ quan tố tụng cho hay đã thực hiện các biện pháp đảm bảo quyền bào chữa cho các bị can này. Nếu họ không ra đầu thú xem như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị truy tố, xét xử vắng mặt.

Cáo trạng xác định bà Nhàn chỉ đạo lập nhóm công ty "quân xanh" tham gia đấu thầu trên cả nước, thực hiện hành vi thông thầu, gian lận.

Tại TP HCM, từ năm 2012 đến 2017, bà phân công Hoàng Thị Thúy Nga (Trưởng ban quản lý dự án 1 Công ty AIC) phụ trách mảng giáo dục, Trần Đăng Tấn phụ trách mảng y tế, dùng pháp nhân các công ty trong hệ sinh thái AIC làm "quân xanh", thông đồng với doanh nghiệp thẩm định giá, công ty tư vấn và các đơn vị chủ đầu tư.

Hồ sơ dự thầu của các công ty "quân xanh" do bộ phận AIC ở Hà Nội chuẩn bị sẵn, cố ý để thiếu tiêu chí, bỏ giá cao để bị loại, trong khi báo cáo tài chính của AIC được chỉnh sửa, nâng khống để đạt yêu cầu.

Nhà chức trách cho rằng với thủ đoạn này, AIC trúng 230 gói thầu tại TP HCM gồm giáo dục (134 gói), y tế (94 gói) và môi trường (2 gói). Trong đó, 171 gói thầu gây thiệt hại cho Nhà nước 145 tỷ đồng.

Riêng 134 gói thầu trong lĩnh vực giáo dục, thời điểm xảy ra vụ án, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM Lê Hồng Sơn cùng Phó giám đốc Lê Hoài Nam, Chánh văn phòng Lê Phương Nga và một số lãnh đạo, cán bộ Phòng Giáo dục quận 5 bị cáo buộc đã không thực hiện đúng quy định Luật Đấu thầu, có 131 gói gây thiệt hại 142 tỷ đồng ngân sách Nhà nước.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM Lê Hồng Sơn tại kỳ họp HĐND hồi tháng 12/2019. Ảnh: Quỳnh Trần

Cựu giám đốc Sở Giáo dục bị cáo buộc can thiệp cho AIC trúng thầu

Trước khi triển khai các gói thầu, bà Hoàng Thị Thúy Nga cùng nhân viên đã liên hệ lãnh đạo Sở GD&ĐT TP HCM để tạo điều kiện cho AIC. Cả hai sau đó đã đến gặp Giám đốc Lê Hồng Sơn, Phó giám đốc Lê Hoài Nam và chuyên viên Trần Trọng Nhơn Hòa để tặng quà, giới thiệu là nhân viên AIC phụ trách đầu mối.

Cơ quan công tố xác định ông Lê Hồng Sơn với tư cách Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, đã ký các văn bản tham mưu để Phó chủ tịch UBND TP HCM Hứa Ngọc Thuận ban hành chỉ đạo giao các phòng GD&ĐT - đơn vị không đủ nhân sự, kinh nghiệm và chứng chỉ đấu thầu - làm chủ đầu tư.

Với gói thầu do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư, ông Sơn bị cáo buộc ký chỉ định thầu, định giá và tư vấn trái quy định, tổ chuyên gia không đủ tiêu chuẩn, gây thiệt hại 763 triệu đồng.

Theo chỉ đạo của ông Sơn, Phòng GD&ĐT quận 5 thực hiện thí điểm việc mua sắm thiết bị của AIC. Mặc dù chưa có kết quả đấu thầu nhưng theo chỉ đạo của cấp trên, chuyên viên của phòng vẫn phối hợp và tiếp nhận thông tin và các thủ tục đấu thầu từ nhân viên AIC cung cấp qua email. Việc mua sắm theo gói thầu này gây thiệt hại cho Nhà nước 4,2 tỷ đồng.

Tương tự, tại các phòng giáo dục khác cũng được yêu cầu thực hiện đấu thầu theo hình thức mua sắm trực tiếp, áp dụng mức giá và chủng loại thiết bị từ gói thầu Phòng GD&ĐT quận 5 đã triển khai trước đó - có hành vi can thiệp trái pháp luật.

Ngoài ra, ông Sơn tham mưu mở rộng diện chủ đầu tư sang các trường THPT (cũng không đủ điều kiện đấu thầu), đề xuất tăng số lượng thiết bị mua sắm, dẫn đến hệ quả thêm nhiều gói thầu sai phạm.

Nhà chức trách cáo buộc ông Sơn phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại từ 129 gói thầu do phòng GD&ĐT 23 quận huyện và 89 trường THPT làm chủ đầu tư, với tổng số tiền hơn 137 tỷ đồng.

Ông Lê Hoài Nam, với vai trò là cấp phó bị cáo buộc đã ban hành văn bản hướng dẫn các trường THPT thực hiện mua sắm trực tiếp 89 gói thầu. Ông Nam phải chịu trách nhiệm với thiệt hại từ các gói thầu này, tổng cộng 28,71 tỷ đồng.

Liên quan đến các sai phạm trong việc mua sắm thiết bị, nhiều cán bộ lãnh đạo Văn phòng UBND TP H CM và các sở ngành liên quan đã có hành vi vi phạm, song cơ quan điều tra xác định những người này làm theo chỉ đạo, chỉ hưởng lương, không tư lợi nên không xử lý hình sự.

