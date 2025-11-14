Cựu giám đốc ngân hàng ở Cần Thơ bị bắt

Nguyễn Quốc Trưởng bị cáo buộc khi làm Giám đốc OceanBank chi nhánh Cần Thơ đã cùng 2 cấp dưới làm trái quy định về cho vay, gây thiệt hại 35,6 tỷ đồng.

Ngày 14/11, Trưởng (50 tuổi) cùng Huỳnh Quốc Huy (49 tuổi, cựu Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) và Phạm Vũ Huy (39 tuổi, chuyên viên kinh doanh) bị Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam về hành vi Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo Điều 179 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Quốc Trưởng khi bị bắt tạm giam. Ảnh: Công an Cần Thơ

Theo điều tra ban đầu, Phạm Vũ Huy là chuyên viên kinh doanh Phòng kinh doanh khách hàng của OceanBank chi nhánh Cần Thơ, được phân công tiếp cận hồ sơ vay vốn của Công ty lương thực Hậu Giang, thẩm định giá trị hàng hóa đảm bảo thế chấp... trước khi giải ngân theo hợp đồng thế chấp tài sản ngày 31/3/2014.

Tuy nhiên, Huy không làm đúng quy định, dẫn đến việc không phát hiện doanh nghiệp này nâng khống số lượng, giá trị hàng hóa thế chấp. Sau đó, Huy lập 2 tờ trình đề xuất giải ngân, trình Huỳnh Quốc Huy và Nguyễn Quốc Trưởng ký duyệt với tổng số tiền 35,6 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cho rằng, Quốc Huy là Trưởng phòng Kinh doanh khách hàng nhưng không kiểm tra, thẩm định hồ sơ chặt chẽ; trái quy định. Còn Nguyễn Quốc Trưởng với vai trò là Giám đốc chi nhánh nhưng không kiểm tra việc thực hiện quy định, quy trình của cấp dưới... dẫn đến ký duyệt giải ngân 35,6 tỷ đồng (trong đó hơn 10,5 tỷ đồng vượt quá tỷ lệ tài trợ tối đa). Toàn bộ khoản nợ này không có khả năng thu hồi, gây thiệt hại cho ngân hàng.

An Bình