Cựu giám đốc ngân hàng bị cáo buộc lừa nhiều khách

Quảng NinhĐỗ Như Trường bị cáo buộc khi làm giám đốc chi nhánh ngân hàng ở Móng Cái đã đưa thông tin gian dối cho khách hàng, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Ngày 13/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã bắt tạm giam Trường, 41 tuổi, ngụ phường Móng Cái 2, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố và lệnh tạm giam cho bị can Đỗ Như Trường. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 1/2025 đến tháng 12/2025, Trường đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Giám đốc HD Bank - Chi nhánh Móng Cái, để đưa ra các thông tin gian dối liên quan đến các khoản vay đáo hạn ngân hàng của nhiều khách hàng; tạo lòng tin, yêu cầu họ chuyển tiền cho mình.

Trường bị cáo buộc chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều bị hại tại phường Móng Cái 1 và phường Móng Cái 2, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp với VKS làm rõ hành vi phạm tội của bị can, mở rộng vụ án.

Lê Tân