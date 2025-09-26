Cựu giám đốc FBI bị truy tố

Cựu giám đốc FBI James Comey, người thường xuyên chỉ trích Tổng thống Trump, bị truy tố hai tội danh liên quan cuộc điều tra về bầu cử Mỹ năm 2016.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 25/9 thông báo cựu giám đốc FBI James Comey bị truy tố vì tội khai man và cản trở tư pháp, liên quan việc ông từng tiến hành cuộc điều tra liệu Nga có can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 hay không và liệu ông Trump có thông đồng với người Nga hay không.

"Không ai đứng trên luật pháp", Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi nói, đồng thời cáo buộc cựu giám đốc FBI "phạm tội nghiêm trọng".

Giám đốc FBI đương nhiệm Kash Patel cũng chỉ trích ông Comey, nói rằng "trong một thời gian dài, giới lãnh đạo trước đây cùng những kẻ tiếp tay đã biến cơ quan thực thi pháp luật liên bang thành vũ khí".

Cựu giám đốc FBI James Comey tại New York hồi tháng 5/2023. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh động thái của Bộ Tư pháp, đồng thời gọi cựu giám đốc FBI là "một trong những người tồi tệ nhất nước Mỹ từng thấy". Công tố viên liên bang Lindsey Halligan, người mới được ông Trump bổ nhiệm, cho biết ông Comey có thể đối mặt án tù 5 năm nếu bị kết án.

Cựu giám đốc FBI khẳng định bản thân vô tội và sẵn sàng đối mặt với các cáo buộc mà không hề run sợ.

"Tôi và gia đình mình từ nhiều năm nay đã hiểu rằng việc đứng lên chống lại Donald Trump sẽ phải trả giá, nhưng chúng tôi không thể sống theo cách khác. Tôi không run sợ và hy vọng mọi người cũng vậy", ông Comey nói.

Ông Comey giữ chức giám đốc FBI giai đoạn năm 2013-2017 và bị Tổng thống Trump sa thải 4 tháng sau khi ông nhậm chức trong nhiệm kỳ đầu. Thời điểm đó, FBI, dưới sự chỉ đạo của ông Comey, đang điều tra cáo buộc về quan hệ giữa Nga với chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Trump.

Tháng 5/2023, công tố viên đặc biệt Mỹ John Durham kết luận FBI thiếu bằng chứng trong cuộc điều tra này. FBI còn bị cáo buộc phụ thuộc quá nhiều vào lời khai do đối thủ chính trị của ông Trump cung cấp. Cuộc điều tra của ủy ban Hạ viện cũng cho thấy không có bằng chứng để kết luận chiến dịch của ông Trump thông đồng với Nga.

Ngọc Ánh (Theo AFP)