Cựu giám đốc đại lý của công ty bảo hiểm bị bắt

Gia LaiÔng Trần Xuân Ngọc, cựu giám đốc đại lý Pleiku 2 của Công ty Bảo hiểm Dai-Ichi Life Việt Nam, bị cáo buộc chiếm đoạt tiền của doanh nghiệp và khách hàng.

Ngày 6/10, ông Ngọc (65 tuổi, nghỉ hưu năm 2023) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam về hành vi Tham ô tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, ông Ngọc trong thời gian làm Giám đốc đại lý Pleiku 2 của Công ty Bảo hiểm Dai-Ichi Life Việt Nam (đường Nguyễn Tất Thành, phường Pleiku) đã có hành vi tham ô hàng chục triệu đồng của công ty. Đây là số tiền mà khách hàng nộp phí bảo hiểm cho công ty nhưng ông này tiêu xài cá nhân.

Bên cạnh đó, một số người đã tố cáo Ngọc đến công an vì có hành vi lạm dụng chức vụ của mình để tạo lòng tin, huy động tiền của nhiều người nhằm đầu tư làm ăn rồi chiếm đoạt.

Trần Hóa