Cựu Giám đốc Đại học Huế ra tòa trong vụ thu vượt phí chứng chỉ B1

TP HuếÔng Lê Anh Phương và đồng phạm bị cáo buộc thu của hơn 1.000 học viên cao học mức phí chứng chỉ ngoại ngữ cao hơn quy định, chiếm hưởng 3 tỷ đồng.

Ngày 12/1, TAND TP Huế mở phiên xét xử ông Lê Anh Phương (52 tuổi, cựu Giám đốc Đại học Huế, cựu Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Huế) và Nguyễn Văn Vinh (nguyên Phó phòng phụ trách Phòng đào tạo sau đại học thuộc Đại học Sư phạm Huế) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ông Lê Anh Phương (trái) cùng Nguyễn Văn Vinh tại tòa. Ảnh: Võ Thạnh

Theo cáo trạng, trong hai năm 2020 và 2021, Đại học Sư phạm Huế đào tạo hai khóa cao học K29 và K30. Để đủ điều kiện đầu ra, học viên phải có chứng chỉ hoặc chứng nhận tiếng Anh trình độ B1.

Đại học Sư phạm Huế không có chức năng đào tạo và tổ chức thi chứng chỉ này. Tuy nhiên, ông Phương (Hiệu trưởng) vẫn giao ông Vinh thu hồ sơ và kinh phí của học viên với mức 7,5 triệu đồng mỗi người. Mức này cao hơn mức phí 4,9 triệu đồng do Đại học Ngoại ngữ Huế (đơn vị có chức năng khảo thí) quy định.

Trước đó, Đại học Ngoại ngữ Huế tổ chức ôn tập và thi cấp giấy chứng nhận B1 với tổng kinh phí 4,9 triệu đồng một học viên (gồm 3,7 triệu đồng tiền ôn và 1,2 triệu đồng phí thi). Ông Phan Thanh Tiến, Phó Trưởng phòng đào tạo Đại học Ngoại ngữ Huế, được giao liên hệ quảng bá đến các trường thành viên.

Năm 2020, ông Tiến trao đổi và thống nhất với ông Phương về việc Đại học Ngoại ngữ Huế sẽ trích lại 30% kinh phí ôn thi để hỗ trợ Đại học Sư phạm Huế.

Nhà chức trách cáo buộc ông Vinh đã thu của 372 học viên khóa K29 tổng cộng 2,79 tỷ đồng và 678 học viên khóa K30 hơn 5 tỷ đồng. Ông Vinh chuyển cho Đại học Ngoại ngữ Huế hơn 5,1 tỷ đồng, giữ lại hơn 2,7 tỷ đồng tiền thu vượt mức.

Đối với số tiền thu vượt và hơn 1,1 tỷ đồng (khoản 30% hỗ trợ lại), ông Phương và ông Vinh chi hơn 759 triệu đồng bồi dưỡng cho các cá nhân thu hộ. Trong số tiền còn lại, ông Phương hưởng lợi hơn 3 tỷ đồng, ông Vinh hưởng hơn 64 triệu đồng.

Tại tòa sáng nay, do nhân chứng và bị hại vắng mặt, HĐXX hoãn phiên tòa.

Võ Thạnh