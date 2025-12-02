Cựu giám đốc Đại học Huế cho thu vượt 2,6 triệu đồng với mỗi chứng chỉ B1

TP HuếÔng Lê Anh Phương bị cáo buộc khi là hiệu trưởng Đại học sư phạm Huế đã chỉ đạo thu học phí chứng chỉ B1 giá 7,5 triệu đồng, cao hơn mức quy định 2,6 triệu đồng.

Hôm nay, phiên xét xử ông Phương, cựu giám đốc Đại học Huế, cựu Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Huế, về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản tại Tòa án nhân dân TP Huế đã không diễn ra theo kế hoạch.

Tháng 1 khi bắt ông Phương, nhà chức trách cáo buộc ông khi làm Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Huế đã cùng cấp dưới chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng của học viên.

Đại học Sư phạm Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Huế được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận là một trong các đơn vị đủ năng lực hoạt động khảo thí năng lực ngoại ngữ, tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ, chứng nhận.

Để tăng nguồn thu của hoạt động ôn thi và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ Huế tổ chức ôn thi và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, cấp Giấy chứng nhận B1 với tổng kinh phí 4,9 triệu đồng một học viên (trong đó, ôn thi 3,7 triệu đồng, phí thi 1,2 triệu đồng).

Ông Phan Thanh Tiến, Phó Trưởng phòng đào tạo, được giao trực tiếp liên hệ, quảng bá đến các trường đại học thuộc Đại học Huế. Năm 2020, ông Tiến trực tiếp trao đổi với ông Phương, thống nhất Trường Đại học Ngoại ngữ Huế sẽ trích lại 30% trong kinh phí ôn thi để hỗ trợ cho Trường Đại học Sư phạm Huế.

Ông Phương đồng ý và chỉ đạo Nguyễn Văn Vinh trực tiếp phối hợp thực hiện. Tuy nhiên, năm 2020 xảy ra đại dịch Covid-19 nên không thể triển khai.

Năm 2020 và 2021, Trường Đại học Sư phạm Huế đào tạo 2 khóa cao học K29, K30 do Phòng đào tạo sau đại học quản lý. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều kiện đầu ra cao học, học viên phải có chứng chỉ hoặc chứng nhận B1 về ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm Huế không có chức năng đào tạo và tổ chức thi chứng chỉ, chứng nhận B1 cho học viên.

Tháng 7/2021, khi khóa cao học K29 của trường chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ và cần điều kiện về Giấy chứng nhận tiếng Anh B1, ông Phương giao ông Vinh tiến hành thu nhận hồ sơ và kinh phí của học viên theo thỏa thuận trước đây với ông Tiến mà không đưa nội dung này để họp bàn thống nhất trong Hội đồng Nhà trường. Tiền thu mỗi học viên 7,5 triệu đồng, cao hơn mức 4,9 triệu đồng được Đại học Ngoại ngữ Huế quy định.

Ông Lê Anh Phương khi bị bắt. Ảnh: Trần Hồng

Nhà chức trách cáo buộc, ông Vinh đã thu của 372 học viên khóa K29 tổng cộng 2,79 tỷ đồng, thu của 678 học viên khóa K30 hơn 5 tỷ đồng. Ông chuyển lại cho Trường Đại học Ngoại ngữ Huế hơn 5,1 tỷ đồng, giữ lại hơn 2,7 tỷ đồng tiền thu vượt mức.

Đối với số tiền thu vượt và hơn 1,1 tỷ đồng là tiền 30% do Trường Đại học Ngoại ngữ Huế trích trong kinh phí ôn thi thu được hỗ trợ lại cho Trường Đại học Sư phạm Huế, ông Phương và Vinh đã chi hơn 759 triệu đồng bồi dưỡng cho các cá nhân thu hộ. Còn lại hơn 3 tỷ đồng, ông Phương hưởng hơn 3 tỷ đồng, ông Vinh hơn 64 triệu đồng.

Nhà chức trách nhận định ông Vinh là đồng phạm với ông Phương trong vụ án này, nên bị truy tố cùng tội danh.

Võ Thạnh