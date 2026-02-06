Cựu Giám đốc Công ty cà phê Ia Châm bị phạt 5 năm tù

Gia LaiLê Anh Tuấn, cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV cà phê Ia Châm, tự ý cho người dân thuê đất trồng chanh dây, khoai lang, gây thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

Ngày 6/2, ông Tuấn, 48 tuổi, bị TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt 5 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Công ty Cà phê Ia Châm (ở thôn 6, xã Ia Krái) là đơn vị trực thuộc Tổng công ty cà phê Việt Nam, sở hữu 100% vốn Nhà nước.

Ông Lê Anh Tuấn trong phiên tòa hôm nay. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo bản án, từ năm 2020, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam có chủ trương tái canh hơn 100 ha cà phê vối già cỗi, năng suất thấp. Từ tháng 3/2022 đến tháng 3/2024, bị cáo Tuấn là Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV cà phê Ia Châm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tự ý cho người đàn ông thuê gần 15 ha đất của công ty để trồng chanh dây và nhận số tiền hơn 134 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Tuấn nhận hơn 65 triệu đồng gia hạn cho người dân thuê đất trồng khoai lang. Sau khi nhận hai khoản tiền trên, bị cáo Tuấn tự quản lý, sử dụng mà không được đưa vào hệ thống sổ sách, hạch toán của Công ty cà phê Ia Châm.

Theo TAND tỉnh Gia Lai, hành vi của bị cáo đã ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty cà phê Ia Châm, gây thiệt hại cho nhà nước với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

Ngọc Oanh