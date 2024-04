Cựu giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị xét xử tội lừa đảo

Quảng NinhÔng Đỗ Hữu Ca, cựu thiếu tướng, cựu giám đốc Công an Hải Phòng, dự kiến hôm nay ra toà với cáo buộc chiếm đoạt 35 tỷ đồng của doanh nhân muốn "chạy án".

Phiên sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan ông Ca sẽ mở tại TAND tỉnh Quảng Ninh từ ngày 10/4 đến 12/4, thẩm phán Bùi Văn Tuấn làm chủ toạ.

Ông Ca bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự.

Vợ chồng ông Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh (vợ Đước), những người đưa 35 tỷ cho ông Ca để chạy án, bị truy tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và Đưa hối lộ.

Nguyễn Đình Đương, cựu chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Cát Hải và nhân viên dưới quyền Đỗ Thanh Hoài, đối mặt cáo buộc Nhận hối lộ.

Trong các bị can còn lại, Đặng Khắc Thành và Hà Thị Bích Nhàn bị truy tố tội Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Hà Thị Trang, Đỗ Thị Đua, Vũ Ngọc Tú, Chu Thị Thu Hiền, Nguyễn Hiền Tài và Ngô Văn Tuyên là giám đốc các công ty mua hóa đơn trái phép từ ông Đước bị truy tố tội Trốn thuế.

Ông Đước có mối quan hệ thân thiết lâu năm với ông Ca, được gán biệt danh Đước "Ca", nên khi thấy Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra việc mua bán trái phép hoá đơn tại các công ty của mình, người này đã bỏ trốn. Ông Đước nói vợ gặp ông Ca để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Theo cáo trạng, vợ chồng Đước thừa nhận đã bốn lần mang tiền đến nhà ông Ca để nhờ "chạy tội" mua bán hóa đơn. Con trai ông Đước khai đã đến nhà ông Ca để hỏi về việc này và được này trả lời "cứ bình tĩnh, yên tâm". Khi ông Đước bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt, ngày 3/2/2023, Ngọc Anh đến nhà ông Ca xin lại 35 tỷ song "không được trả" còn bị mắng đuổi về.

Ông Ca phủ nhận việc "chạy tội", nói đã nghỉ hưu lâu năm, các mối quan hệ không còn nhiều vì thế không có khả năng thực hiện, cũng không hứa hẹn như lời khai của các bị can trên. Ông cho hay 35 tỷ đồng được vợ chồng Đước chủ động mang đến để vào phòng khách và phòng ngủ tại nhà ông ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt vào ngày 18/2/2023, cựu giám đốc Công an Hải Phòng đã chủ động nộp lại 35 tỷ đồng.

Ông Ca, 66 tuổi, từng làm việc tại Công an huyện Thủy Nguyên, sau đó làm Trưởng phòng tham mưu Công an Hải Phòng. Tháng 7/2010, ông làm Giám đốc Công an Hải Phòng và nghỉ hưu sau 9 năm tại vị.

Lê Tân