Cựu giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ

Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, bị tạm giữ do nghi liên quan vụ án Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn.

Ông Ca bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ hình sự ngày 18/2, trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết. Vụ án Trốn thuế, Mua bán trái phép hoá đơn liên quan ông Ca xảy ra ở Quảng Ninh, Hải Phòng.

Tối qua, tại Hải Phòng, nhà riêng ông Ca ở quận Hải An, và ngôi nhà ở quê (huyện Thủy Nguyên) đã bị khám xét nhiều giờ.

Công an Quảng Ninh phối hợp cùng Bộ Công an và công an nhiều địa phương đã áp dụng biện pháp tố tụng với một số nghi phạm. Tuy nhiên thông tin cụ thể chưa được công bố.

Ông Đỗ Hữu Ca khi làm Giám đốc Công an Phòng, đại biểu HĐND thành phố. Ảnh: Lê Tân

Tướng Ca, 65 tuổi, từng làm việc tại Công an huyện Thuỷ Nguyên, rồi giữ chức Trưởng phòng tham mưu Công an Hải Phòng. Tháng 7/2010, ông làm Giám đốc Công an Hải Phòng và nghỉ hưu sau 9 năm tại vị.

Năm 2012, ông Ca trực tiếp chỉ đạo xử lý vụ án ông Đoàn Văn Vươn làm 6 công an bị thương khi phản ứng việc bị 100 người cưỡng chế thu hồi đất nuôi thuỷ sản.

Tháng 2/2013, Thủ tướng kết luận, các quyết định thu hồi, cưỡng chế 19,3 ha đầm tôm của gia đình ông Vươn đều trái luật. Nhiều cán bộ sau đó bị xử lý do chỉ đạo phá nhà ông Vươn.

Phạm Dự - Lê Tân