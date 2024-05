Cựu giám đốc chi nhánh đăng ký đất đai Sầm Sơn bị bắt

Thanh HóaNguyễn Thế Hùng, nguyên giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn, bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ trong vụ án nhận tiền tách thửa, làm sổ đỏ sai quy định.

Quyết định tố tụng với ông Hùng được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thực thi ngày 21/5.

Liên quan vụ án, Cao Xuân Hiệp, 40 tuổi, cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn bị bắt về cùng tội Nhận hối lộ. Nghi can Lê Huy Hoàng, 38 tuổi, Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn, bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Công an bắt nghi can Nguyễn Thế Hùng (áo trắng). Ảnh: Công an cung cấp

Vụ án xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn đã được điều tra nhiều tháng qua. Cuối tháng 1, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa, khởi tố 8 bị can về tội Nhận hối lộ, 15 người về tội Đưa hối lộ. Với ba người bị khởi tố hôm nay, tổng cộng 26 bị can đang đối mặt cáo buộc Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong số này, Nguyễn Ngọc Anh, Lê Hải Đăng, Vũ Văn Quang (đều là cán bộ của chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Sầm Sơn), Cao Thị Thùy Dung (cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thanh Hóa), Trịnh Thị Hoa (cán bộ chi cục thuế khu vực Sầm Sơn - Quảng Xương), Lê Thanh Bình (nhân viên Văn phòng công chứng Lê Thành Phương) và Trương Thị Hồng (cán bộ địa chính phường Quảng Thọ, TP Sầm Sơn) bị tạm giam. Những người còn lại được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo nhà chức trách, giai đoạn 2020-2022, thị trường bất động sản ở Sầm Sơn liên tục sốt giá, hàng loạt dự án bồi thường giải phóng mặt bằng nên nhiều người dân có nhu cầu tách thửa, chuyển nhượng, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong bối cảnh này, 26 người trên bị cáo buộc đã đưa, nhận hối lộ để thực hiện việc này. Số tiền giao dịch ước tính 600 triệu đồng.

Công an Thanh Hoá cho hay, đây là vụ án tham nhũng có số người bị khởi tố đông nhất từ trước đến nay thuộc diện theo dõi của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa.

Lê Hoàng