Cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức được giảm 3 năm tù

Tòa phúc thẩm cho rằng ông Nguyễn Minh Quân sai phạm trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, tại TP HCM không có nguồn kit test nào khác ngoài của Việt Á nên giảm 3 năm tù.

Ngày 9/10, TAND Cấp cao tại TP HCM chấp nhận đơn xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Minh Quân, cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, giảm án từ 11 xuống 8 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; tổng hợp với bản án trước, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 29 năm tù.

Tương tự, bị cáo Nguyễn Lan Anh, cựu phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức cũng được giảm 3 năm tù về cùng tội danh. Tổng hợp với bản án 3 năm tù trước đó, bà Lan Anh phải chấp hành 5 năm 6 tháng tù.

Một bị cáo khác là cựu nhân viên bệnh viện được giảm từ 13 xuống 10 năm tù và một bị cáo được giảm từ 5 năm xuống 3 năm và chuyển sang tù treo.

Bị cáo Phạm Vũ Phong (Giám đốc Công ty Nam Phong) được giảm 2 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu; giữ nguyên mức án 7 năm tù về tội Đưa hối lộ; hình phạt chung 17 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Lan Anh trong lần ra tòa hồi tháng 5. Ảnh: Hải Duyên

Theo HĐXX, việc cấp sơ thẩm truy tố, xét xử đối với hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo là không oan sai, nhưng khi lượng hình chưa đánh giá toàn bộ bối cảnh, nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội. Hành vi của các bị cáo diễn ra trong tình hình dịch bệnh tại TP HCM diễn biến rất phức tạp, cả nước chung tay cùng thành phố chống dịch. Những người đứng đầu trong công tác phòng, chống dịch là đội ngũ y bác sĩ, trong đó có các bị cáo.

"Bản thân bị cáo đã phải gánh chịu rất nhiều áp lực về tâm lý trong thời gian dịch bệnh kéo dài, đây là nguyên nhân khách quan ảnh hưởng đến ý thức chủ quan khiến các bác sĩ có hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt những người không vì động cơ vụ lợi", HĐXX nêu quan điểm và cho rằng vi phạm quy định về đấu thầu của các bị cáo không phải là nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả thiệt hại của bệnh viện. Bởi, tại thời điểm đó tại TP HCM không có nguồn kit test nào khác ngoài của Công ty Việt Á.

HĐXX cho rằng giá bán kit test cũng không phải do các bị cáo ở Bệnh viện Thủ Đức và Công ty Nam Phong tự ý quyết định với nhau mà theo giá do Bộ Y tế ban hành. Do đó, mức án cấp sơ thẩm là quá nghiêm khắc, chưa thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.

Tuy nhiên, các bị cáo đã sai phạm về đấu thầu gây thiệt hại cho bệnh viện, do vậy phải chịu trách nhiệm với những hành vi gây ra như án sơ thẩm quy kết.

Bị cáo Phạm Vũ Phong tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Trọng Nghĩa

Bản án xác định, đầu năm 2021 Covid-19 bùng phát, Bệnh viện Thủ Đức có nhu cầu xét nghiệm gấp nên Trương Thị Bảo Trân đã liên hệ Công ty Việt Á để đặt hàng kit test. Lê Trung Nguyên giới thiệu kit xét nghiệm do công ty này sản xuất, đồng thời giới thiệu bạn thân là Phạm Vũ Phong sử dụng pháp nhân công ty đứng ra bán kit cho bệnh viện. Phong sau đó đã mua 1.500 test từ Việt Á giao cho Bệnh viện Thủ Đức.