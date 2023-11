Cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức bị di lý vào TP HCM xét xử

Ông Nguyễn Minh Quân bị tạm giam tại Trại giam Công an tỉnh Bắc Giang trong 2 năm điều tra vụ án tham ô hơn 100 tỷ đồng, bị di lý vào TAND TP HCM xét xử sáng 29/11.

Cựu giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân bị đưa đến tòa sáng nay. Ảnh: Thanh Tùng

Ông Quân cùng Nguyễn Văn Lợi, Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm, được đưa đến tòa khá sớm, để xét xử về tội Tham ô tài sản và Rửa tiền.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ bị cáo Quân, được tại ngoại) bị truy tố về tội Rửa tiền.

Các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Lan Anh, cựu phó giám đốc; Ngô Trương Ngọc Bích, nguyên trưởng Phòng Vật tư thiết bị y tế; Đặng Thị Hiên, cựu kế toán trưởng; Nguyễn Huy Việt, nhân viên Phòng Vật tư thiết bị y tế và bị cáo Trần Hậu Nghĩa, Giám đốc Công ty TNHH thiết bị y tế Hải Đăng, bị xét xử về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Tham gia phiên tòa có đại diện Sở Y tế TP HCM, Bệnh viện TP Thủ Đức; đại diện UBND TP HCM và một số người có quyền nghĩa vụ liên quan.

Là người đầu tiên bị thẩm vấn lý lịch, ông Quân khai mình có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Đến phần gia đình, giọng ông chùng xuống khi cho biết bố đã mất sau khi ông bị bắt tạm giam.

Chủ tọa chia sẻ mất mát với bị cáo, động viên giữ gìn sức khỏe do mới bị di lý vào TP HCM để hầu tòa.

Trong phần thủ tục phiên tòa, luật sư bào chữa cho ông Quân đề nghị HĐXX triệu tập Hội đồng định giá để làm rõ số tiền thiệt hại của vụ án là 81 tỷ đồng, song VKS lại truy tố thân chủ và đồng phạm tham ô 103 tỷ. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng vấn đề này luật sư sẽ được tranh luận với VKS trong phần tranh luận.

Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm, vợ ông Quân, được tại ngoại, có mặt ở tòa khá sớm. Ảnh: Thanh Tùng

Bệnh viện TP Thủ Đức trực thuộc Sở Y tế TP HCM, là bệnh viện công, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Từ năm 2007 đến thời điểm khởi tố, Nguyễn Minh Quân là Giám đốc, chủ tài khoản của bệnh viện.

Theo cáo trạng được công bố tại tòa, từ năm 2016 đến năm 2020, Bệnh viện TP Thủ Đức đã tổ chức 31 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế để phục vụ công tác khám chữa bệnh. Trong đó, 28 gói thầu đã phê duyệt kết quả trúng thầu đã hoàn thiện việc thanh toán với tổng giá trị 346,3 tỷ đồng.

Quân đã chỉ đạo Lợi lập 4 công ty sân sau để tham gia vào quá trình đấu thầu. Trong đó, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm do Nguyễn Văn Lợi đứng tên chủ sở hữu và đại diện theo pháp luật. Công ty TNHH Ngọc Đạo do Diễm là người đại diện theo pháp luật, song đã ủy quyền cho Lợi. Hai công ty còn lại do vợ Lợi và nhân viên kế toán của Công ty Nguyễn Tâm làm đại diện theo pháp luật.

Khi tham gia đấu thầu trang thiết bị y tế vào Bệnh viện TP Thủ Đức, Quân chỉ đạo Lợi giao cho nhân viên lập các hợp đồng mua bán khống, lòng vòng giữa các công ty trong nhóm để nâng giá thiết bị máy móc cao hơn giá thị trường. Sau đó, Lợi sử dụng 3/4 công ty để nộp hồ sơ dự thầu với giá máy móc thiết bị đã được nâng khống. Khi tham gia đấu thầu, Lợi chỉ đạo Nghĩa làm một bộ hồ sơ có tiêu chí tốt hơn hai hồ sơ còn lại, mục đích để một công ty trúng thầu.

Các bị cáo khác. Ảnh: Thanh Tùng

Tại Bệnh viện TP Thủ Đức, Nguyễn Minh Quân thành lập tổ mua sắm do Ngô Trương Ngọc Bích và Nguyễn Huy Việt làm thành viên; Đặng Thị Hiên làm trưởng đơn vị đầu tư dự án. Đồng thời, hàng năm, Giám đốc Quân ký các quyết định thành lập nhiều tổ thực hiện hoạt động đấu thầu như: soạn thảo hồ sơ, mời thầu, chuyên gia xét thầu và tổ thẩm định cho đủ thành phần, thủ tục theo quy định. Quân giao cho hai phó giám đốc Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Lan Anh làm Tổ trưởng. Thực chất các tổ đấu thầu không hoạt động theo quyết định được phân công, chỉ ký hoàn thiện và hợp thức hồ sơ.

Nhà chức trách đánh giá, mặc dù biết rõ các công ty dự thầu do Lợi điều hành, quản lý đều là "sân sau" của Giám đốc Quân, nhưng Tổ mua sắm vẫn làm theo chỉ đạo. 4 công ty này do Lợi quản lý đã trúng 27/28 gói thầu với tổng giá trị hơn 345 tỷ đồng, trong đó hưởng lợi hơn 103 tỷ đồng, là số tiền nâng khống giá thiết bị y tế từ các gói thầu. Lợi đã chỉ đạo nhân viên chuyển số tiền này cho vợ chồng Quân, Diễm.

Để che giấu tiền đã chiếm đoạt thông qua hoạt động đấu thầu, ngay sau khi bệnh viện chuyển tiền thanh toán cho các công ty trúng thầu, Quân chỉ đạo Lợi rút tiền mặt hoặc chuyển khoản. Ngoài ra, Lợi còn chỉ đạo nhân viên đưa tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trần Ngọc Diễm để mua biệt thự, đất, ôtô và vàng.

Ông Quân khai đã sử dụng 11,8 tỷ đồng để mua khu đất tại phường Linh Xuân, TP Thủ Đức. Khi những sai phạm trong việc đấu thầu tại bệnh viện bị phát hiện, điều tra, vợ chồng Quân đã bán một khu đất này với giá 19 tỷ đồng để lấy tiền "chạy án", song bất thành.

Cáo trạng xác định, trong quá trình điều tra các bị can thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải. Riêng Nguyễn Minh Quân chưa thành khẩn, đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới, cần xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 1/12.

Ngoài vụ án này, ông Quân còn bị cáo buộc về hành vi vi phạm đấu thầu liên quan mua kit xét nghiệm Covid của Việt Á, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

Hải Duyên