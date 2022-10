Cựu giám đốc an ninh Twitter nói bị yêu cầu đốt tài liệu

Chi tiết mới liên quan đến Peiter Zatko được Elon Musk đưa ra sau khi ông quyết định nối lại thỏa thuận 44 tỷ USD với Twitter. Trong hồ sơ nộp tòa án mà Bloomberg tiếp cận được, Zatko cho biết để nhận được khoản bồi thường nghỉ việc trị giá 7,8 triệu USD, ông phải đốt các cuốn sổ tay và xóa file máy tính theo lệnh của Twitter. Những cuốn sổ này ghi chép lại nội dung các cuộc họp của ông với đối tác công ty trong vai trò giám đốc an ninh.

Sau nỗ lực chứng minh số tài khoản ảo trên Twitter bất thành, Musk chuyển trọng tâm sang Zatko. Hồi cuối tháng 8, cựu giám đốc an ninh đã có những tiết lộ chấn động về lỗ hổng an ninh của Twitter. Theo Zatko, điều này có thể đe dọa đến quyền lợi của người dùng, nhà đầu tư và thậm chí an ninh quốc gia Mỹ. Ông cũng khẳng định lãnh đạo Twitter đánh lừa nhà quản lý và hội đồng quản trị công ty về những vấn đề của họ.

Twitter sau đó chỉ trích Zatko, cho rằng đó là những "mô tả sai lầm" về công ty. Phát ngôn viên mạng xã hội nói Zatko bị sa thải đầu năm nay vì "năng lực lãnh đạo kém và kết quả làm việc sa sút". Tuy nhiên, đội ngũ pháp lý của Musk vẫn thành công trong việc thuyết phục tòa án gửi trát yêu cầu Zatko ra làm chứng trong vụ kiện trị giá 44 tỷ USD giữa CEO Tesla và Twitter. Theo các luật sư của Musk, nỗ lực của Twitter nhằm mua lại sự im lặng của cựu giám đốc an ninh đã thất bại, nhưng công ty vẫn đạt được mục đích thứ hai là đảm bảo bằng chứng xác thực của ông Zatko sẽ không được đưa ra ánh sáng.

Twitter chưa bình luận về thông tin trên.

Trong khi đó, thẩm phán Kathaleen St. J. McCormick của tòa án bang Delaware Chancery đã quyết định hoãn vụ kiện và lùi hạn chót để hoàn thành thương vụ sang ngày 28/10. Đội ngũ pháp lý của Musk đang yêu cầu McCormick đưa các án phạt với luật sư của Twitter vì che đậy bằng chứng.

Còn Twitter lại tìm cách chuyển sự chú ý sang Jared Birchall - trợ lý của Musk. Đại diện mạng xã hội này cho rằng Birchall đã xuất hiện trong phiên xử hôm 21/9 mà không có sự chuẩn bị cho những câu hỏi liên quan đến giao dịch. Birchall là một trong những trợ lý thân cận của Musk và là người tham gia trực tiếp vào các cuộc đàm phán trong thương vụ mua lại Twitter.

Khương Nha (theo Bloomberg)