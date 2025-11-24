Cứu gia đình 5 người thoát khỏi đám cháy ở Hà Nội

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy sử dụng xe nâng cứu 5 người trong một gia đình ở phường Thịnh Liệt thoát khỏi đám cháy nhà lúc rạng sáng 24/11.

Khoảng 1h55, lửa bùng phát từ bếp tầng 1 của ngôi nhà 5 tầng trên đường Thanh Liệt, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội. Trong nhà có hai người lớn, ba trẻ em.

Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 31 và 13 đã điều 4 xe cứu hỏa cùng 24 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Khi tiếp cận, lửa vẫn đang cháy ở tầng 1. Cảnh sát hướng dẫn những người bị nạn di chuyển lên tầng mái bằng cầu thang bộ, đồng thời khống chế không để lửa lan lên các tầng.

Cảnh sát phòng cháy dùng xe thang đưa 5 người thoát khỏi đám cháy. Ảnh: Thanh Thúy

Đến khoảng 2h35, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng phòng cháy sau đó đã sử dụng xe thang chuyên dụng tiếp cận và đưa 5 người xuống đất an toàn.

Trước đó rạng sáng 22/11, cảnh sát phòng cháy cũng kịp thời dập tắt vụ cháy và cứu nạn, cứu hộ thành công ba người mắc kẹt trong căn nhà tại phố Thú Y, xã Hoài Đức, TP Hà Nội. Căn nhà bị cháy có diện tích khoảng 70 m2, cao 3 tầng, khu vực cháy xuất phát từ tầng 1.

Phạm Chiểu