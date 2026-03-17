Cứu được người đuối nước khi livestream

Hà TĩnhAnh Lê Khắc Hà trong lúc dùng điện thoại livestream cảnh đẹp ở đập sông Tiêm thì phát hiện phía trước 300 m có người đuối nước, liền chạy tới cứu.

Khoảng 12h30 ngày 17/3, anh Hà, 48 tuổi, trú thôn Phú Hưng, xã Hương Khê (trước đây thuộc huyện Hương Khê), cùng một người bạn lái ôtô bán tải đến đập sông Tiêm ở thôn Trường Sơn chơi. Trong lúc dùng điện thoại livestream (phát trực tiếp) khung cảnh đập và núi rừng trên Facebook, hai người đàn ông phát hiện một nam sinh đang chới với giữa dòng nước, cách đó khoảng 300 m.

Anh Hà chạy tới hiện trường, nhảy xuống đập, sau vài phút đã cứu được nam sinh Lê Bảo Lộc, 14 tuổi, học lớp 8, Trường THCS Phú Gia, đang bị đuối nước. Sau khi đưa lên bờ và thực hiện các biện pháp sơ cứu, anh Hà đưa nạn nhân tới trạm y tế xã Hương Khê kiểm tra sức khỏe.

Cứu được nam sinh đuối nước khi đang livestream cảnh đẹp Khoảnh khắc anh Hà cứu nam sinh đuối nước dưới đập sông Tiêm. Video: Hùng Lê

Bảo Lộc cho biết trưa cùng ngày đi bắn chim tại đập sông Tiêm với bạn. Do trời nắng nóng, em xuống khu vực hạ lưu đập để tắm mát, không may bị chuột rút dẫn tới đuối nước. Thời điểm đó, người bạn ở trên bờ, do bị cận thị nên không phát hiện sự việc.

Ông Trần Quốc Bảo, Chủ tịch UBND xã Hương Khê, cho biết sự việc được phát hiện kịp thời qua livestream nên nam sinh được cứu ngay, sức khỏe đã ổn định. "Chính quyền ghi nhận sự nhanh trí và kỹ năng xử lý tình huống của hai người dân. Hành động này cần được biểu dương, lan tỏa trong cộng đồng", ông Bảo nói.

Đập sông Tiêm nằm giữa vùng rừng núi, nước trong, sâu 2-4 m, có chỗ sâu hơn, lòng đập rộng, bao quanh là cây xanh nên thường thu hút người dân đến tắm mát vào những ngày nắng nóng. Vị trí nam sinh gặp nạn có bãi đá, sâu hơn một mét.

Đức Hùng