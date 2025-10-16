Cứu du khách nước ngoài bị cuốn trôi ở biển Nha Trang

Khánh HòaDu khách quốc tịch Moldova bị nước cuốn ra xa khi tắm biển ở Nha Trang được cảnh sát cứu, chiều 16/10

Khoảng 14h30, anh Denis, 24 tuổi, tắm biển cùng bạn bè ở khu vực gần công viên Bạch Đằng, thuộc đường Trần Phú (phường Nha Trang).

Thời tiết lúc này biển động, có mưa. Một lúc sau, nam thanh niên chới với, mất kiểm soát, bị sóng đánh trôi xa. Một người bạn bơi cùng cố gắng hỗ trợ nhưng bất thành, liên hô hoán người trên bờ giúp đỡ.

Nam du khách (giữa) được mọi người ứng cứu, đưa vào bờ. Ảnh: CSGT cung cấp

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Khánh Hòa) đã điều ba cán bộ lái cano, có mặt tại vị trí du khách đang đuối nước, cách bờ hơn 50 m, để cứu nạn, đưa lên bờ an toàn. Hiện tại, sức khỏe của du khách ổn định.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, Khánh Hòa trong ngày 16/10 có giông và mưa lớn. Khu vực Nha Trang đã xảy ra ngập sâu khi trời mưa kéo dài nhiều giờ, ảnh hưởng người dân.

Bùi Toàn