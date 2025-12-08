Cựu đồng minh nói chính sách của ông Trump 'mất chất MAGA'

Nghị sĩ từng là đồng minh trung thành của Tổng thống Trump chỉ trích loạt chính sách thời gian qua của ông Trump không còn "đặt nước Mỹ trước tiên".

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 Minutes, được công bố ngày 7/12, hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene cáo buộc Tổng thống Donald Trump đã bỏ rơi nhóm cử tri trung thành với phong trào Làm nước Mỹ Vĩ đại Trở lại (MAGA) để ưu tiên cho các tập đoàn.

Greene vốn là một trong những nhà lập pháp có tỷ lệ bỏ phiếu ủng hộ các đạo luật mà Tổng thống Donald Trump hậu thuẫn cao nhất, lên đến 98% trong các nhiệm kỳ. Tuy nhiên, bà thừa nhận với CBS rằng mối quan hệ giữa bà và ông Trump đã rạn nứt do những bất đồng về chính sách đối ngoại và chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ.

Bà chỉ trích những chính sách thời gian qua của Tổng thống Trump không còn coi chính sách đối nội là ưu tiên hàng đầu mà xoay sang hậu thuẫn lợi ích của các tập đoàn lớn, điển hình là ngành tiền mã hóa và dược phẩm.

"Những lĩnh vực đó đang đạt được mọi thứ họ muốn. Còn người dân, chúng tôi vẫn phải van nài: Hãy hành động ngay với những vấn đề sát sườn của người dân, thay vì giúp những tập đoàn và nhà tài trợ lớn", bà nói.

"MAGA là khẩu hiệu của Tổng thống Trump, là chính sách chính trị của ông ấy. Còn tôi là người ủng hộ đường lối Đặt nước Mỹ lên trên hết", bà khẳng định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và hạ nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene. Ảnh: AFP

Bà Greene cũng chỉ trích các đồng nghiệp trong đảng Cộng hòa, cho rằng họ khiếp sợ cách ông Trump công kích họ trên mạng xã hội Truth Social, nên đã chuyển từ chế giễu sang "nịnh bợ" ông.

Greene thời gian qua càng ngày càng xa cách phần còn lại của đảng Cộng hòa. Bà là thành viên duy nhất của đảng công khai gọi cuộc chiến ở Gaza là "diệt chủng" và bỏ phiếu chống lại Đạo luật Nhận thức về Chủ nghĩa Bài Do Thái.

Mâu thuẫn trở nên rõ rệt khi bà Greene đứng về phía đảng Dân chủ để ủng hộ việc gia hạn trợ cấp chăm sóc sức khỏe trong đợt chính phủ đóng cửa. Bà cho biết chi phí bảo hiểm là vấn đề thực tế tại khu vực của mình, trái ngược với quan điểm của ông Trump cho rằng vấn đề khả năng chi trả chỉ là "trò lừa bịp" do phe Dân chủ tạo ra.

Căng thẳng giữa Greene và Tổng thống Trump leo thang khi nghị sĩ này ký kiến nghị ủng hộ công bố hồ sơ liên quan đến Jeffrey Epstein. Bà cho biết Tổng thống Mỹ đã cực kỳ tức giận và nói việc này sẽ làm tổn thương nhiều người. Bà Greene đã phản ứng rằng những nạn nhân bị cưỡng hiếp mới là người xứng đáng được lắng nghe tại Nhà Trắng.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene trong cuộc phỏng vấn với CBS, công bố ngày 7/12. Ảnh: CBS

Nữ nghị sĩ tiết lộ bản thân và gia đình đã nhiều lần bị dọa giết khi ông Trump gọi bà là "kẻ điên" và "kẻ phản bội". Nhà riêng của bà bị đe dọa đánh bom và con trai bà nhận nhiều lời dọa giết với tiêu đề "Marjorie Greene phản bội". Khi bà thông báo sự việc, Phó tổng thống JD Vance hứa sẽ xem xét, nhưng ông Trump lại gửi một phản hồi mà bà mô tả là "cực kỳ thiếu tử tế".

Sau hàng loạt tranh cãi và sức ép, Greene hôm 21/11 tuyên bố sẽ rời nhiệm sở vào đầu năm 2026 và không tái tranh cử nghị sĩ bang Georgia. Bà giải thích quyết định này nhằm "giữ gìn phẩm giá của bản thân", bảo vệ gia đình và tránh gây ra một cuộc bầu cử sơ bộ "độc hại" ở khu vực cử tri mình đại diện.

Bất chấp việc chia rẽ với ông Trump và quyết định từ chức, nghị sĩ bang Georgia vẫn giữ được sự ủng hộ tại địa phương. Bà bác bỏ tin đồn sẽ tranh cử tổng thống, thống đốc hay vào Thượng viện.

Thanh Danh (Theo CBS)