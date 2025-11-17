Cựu đồng minh hối tiếc sau mâu thuẫn với ông Trump

Nghị sĩ Cộng hòa Greene bày tỏ hối tiếc, nói rằng sẽ ngừng sử dụng ngôn từ "độc hại" sau mâu thuẫn với Tổng thống Trump.

"Điều gây tổn thương nhất do ông Trump nói ra, điều hoàn toàn sai sự thật, là ông đã gọi tôi là kẻ phản bội", hạ nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene nói ngày 16/11, thêm rằng những lời như vậy có thể khiến bà bị mọi người chống lại một cách cực đoan cũng như gặp nguy hiểm tới tính mạng.

Nghị sĩ Greene bày tỏ hối tiếc vì từng sử dụng những "ngôn từ độc hại" trong chính trường, cho rằng điều này rất có hại cho nước Mỹ. Bà thừa nhận bản thân đã có những lời lẽ gay gắt hoặc ủng hộ những lời lẽ đó, dẫn tới việc người khác bị đe dọa.

"Đó là điều tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhất là kể từ khi Charlie Kirk bị ám sát", bà Greene nói.

Hạ nghị sĩ Cộng hòa Marjorie Taylor Greene tại Washington, Mỹ, ngày 10/6. Ảnh: Reuters

Cựu đồng minh của Tổng thống Donald Trump khẳng định bản thân bà gần đây đã nỗ lực rất nhiều để giảm bớt căng thẳng trong chính trị, bày tỏ mong muốn thấy mọi người "đối xử tử tế với nhau".

Phát ngôn của bà Greene đánh dấu sự thay đổi lớn với hình ảnh chính trị gia bảo thủ bà đã thể hiện. Hạ nghị sĩ Cộng hòa này từng có nhiều phát ngôn xúc phạm, công kích cá nhân trong các phiên họp quốc hội và thậm chí mâu thuẫn với cả nghị sĩ cùng đảng.

Hạ nghị sĩ Greene khẳng định bản thân sẽ không còn như vậy, thêm rằng nước Mỹ cần tìm ra con đường mới để tiến lên phía trước và kêu gọi mọi người cùng nhau chấm dứt mọi lời lẽ độc hại, nguy hiểm, gây chia rẽ.

"Tôi sẽ làm gương và hy vọng Tổng thống Trump cũng có thể làm như vậy", bà Greene nói.

Tổng thống Trump trước đó chỉ trích nghị sĩ Greene, người từng là đồng minh hàng đầu, là "kẻ phản bội". Ông tuyên bố ngừng ủng hộ bà vì bất đồng quan điểm. Bà Greene đã thể hiện thái độ giữ khoảng cách với ông Trump trong lúc ông đối mặt chỉ trích về vấn đề chi phí sinh hoạt tại Mỹ và bê bối liên quan tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Ngọc Ánh (Theo CNN, AOL, Yahoo News)