Cựu đô đốc Hải quân Mỹ hầu tòa vì tham nhũng

Cựu Đô đốc Hải quân Robert P. Burke vừa trở thành sĩ quan quân đội cấp cao nhất nước Mỹ hầu tòa với cáo buộc ưu ái công ty quen biết ký hợp đồng triệu USD với quân đội.

Hôm 19/5, tại tòa án liên bang ở Washington, cựu đô đốc Robert P. Burke, 63 tuổi bị tuyên phạm 4 tội nghiêm trọng, gồm Nhận hối lộ và Âm mưu.

Những cáo buộc này có thể khiến ông phải chịu mức án lên tới 30 năm tù trong ngày tuyên án dự kiến vào 22/8.

Cựu Đô đốc Hải quân. Robert P. Burke. Ảnh: U.S. Navy

Với phán quyết này, cựu đô đốc Burke đã trở thành cựu sĩ quan quân đội Mỹ cấp cao nhất từng bị kết án về hành vi phạm tội khi đang giữ vai trò lãnh đạo. Ông đã nghỉ hưu vào năm 2022, trước đó đã từng lên chức sĩ quan cấp cao thứ hai của Hải quân. Vào thời điểm xảy ra vụ hối lộ, ông đang chỉ huy lực lượng hải quân ở Châu Âu, Nga và hầu hết Châu Phi.

Vụ án bắt đầu từ tháng 5 năm ngoái, khi chính quyền liên bang bắt Đô đốc Burke và hai đồng giám đốc điều hành của Next Jump, một công ty đào tạo lực lượng lao động và công nghệ có trụ sở tại New York.

Các nhà điều tra cáo buộc, trong thời gian Đô đốc còn đương nhiệm, công ty này đã hứa hẹn khi ông về hưu sẽ tuyển dụng với mức lương 500.000 USD một năm và khoản trợ cấp 100.000 cổ phần công ty.

Đổi lại, tháng 12/2021, ông đã chỉ định để công ty này ký hợp đồng 355.000 USD với lực lượng Hải quân để cung cấp một số dịch vụ tại Italy và Tây Ban Nha.

Đô đốc Burke, cựu phó chỉ huy tác chiến hải quân, bị cáo buộc tiếp tục âm mưu sử dụng ảnh hưởng của mình để thuyết phục Hải quân trao một hợp đồng đào tạo khác cho công ty, ước tính có thể trị giá "hàng triệu USD", công tố viên cho biết.

Theo cáo trạng, Đô đốc Burke đã nói dối các giám đốc điều hành công ty này rằng còn tại chức ở Hải quân thêm 6 tháng, song thực tế quyết định hưu trí của ông đã có sớm hơn. Ông đã đi làm cho công ty vào tháng 10/2022, ngay sau khi rời Hải quân, các công tố viên liên bang cho biết.

"Tôi đã để bản thân bị ảnh hưởng theo những cách không phù hợp. Tôi đã đặt mình vào những vị trí cho phép Next Jump ảnh hưởng đến tôi", ông Burke nói trong một cuộc phỏng vấn được ghi âm bí mật vào ngày 3/10/2023 với các điều tra viên tội phạm của Hải quân được phát cho bồi thẩm đoàn.

Song tại tòa, ông đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Công tố viên đã sử dụng chính những bài học đạo đức trong quá khứ Đô đốc dùng để răn dạy cấp dưới để chỉ trích ông trong cáo trạng. "Đây là người đã ban hành các tiêu chuẩn ứng xử cho toàn bộ Hải quân. Vào tháng 5/2020, những gì ông ấy nói về đạo đức là: Chúng ta phải làm đúng mọi lúc. Chúng ta phải tốt hơn những tiêu chuẩn này. Và một hành động hoặc thiếu sót duy nhất có thể phá hủy cả một đời thành tựu".

Với việc bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết có tội, công tố viên cho rằng điều đó đã gửi đi một thông điệp: Khi bạn lạm dụng chức vụ của mình và phản bội lòng tin của công chúng để làm đầy túi riêng của mình, điều đó sẽ làm suy yếu lòng tin vào chính phủ mà bạn đại diện.

"Văn phòng công tố của chúng tôi cam kết xóa bỏ tham nhũng dù là hối lộ hay hợp đồng bất hợp pháp và buộc những người phạm tội phải chịu trách nhiệm, bất kể họ giữ chức vụ hay cấp bậc nào", công tố viên khẳng định.

Hai đồng giám đốc điều hành của công ty Next Jump là Yongchul Kim và Meghan Messenger, dự kiến sẽ ra tòa vào tháng 8.

Một luật sư của Next Jump cho rằng Đô đốc Burke đã lừa dối hai giám đốc của họ do đó, hai giám đốc Next Jump không phải chịu trách nhiệm hối lộ người đã nói dối mình.

Luật sư của Đô đốc Burke, cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ hai rằng thân chủ của ông sẽ kháng cáo. "Chúng tôi nghĩ rằng đây là một bản án oan vì bồi thẩm đoàn đã không được nghe toàn bộ sự thật", luật sư nêu quan điểm.

Đô đốc Burke đã nhậm chức phó chỉ huy tác chiến Hải quân từ cuối 2019 khi người tiền nhiệm bất ngờ từ chức sau loạt bê bối khác liên quan tham nhũng đấu thầu quốc phòng, va chạm tàu chiến và loạt cáo buộc liên quan quấy rối tình dục trong hàng ngũ.

Hải Thư (Theo NYT, WP)