Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc ngồi xe lăn, đeo vòng giám sát

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc lần đầu xuất hiện từ khi bị bắt, phải ngồi xe lăn và bị đeo vòng giám sát khi đến bệnh viện.

Truyền thông Hàn Quốc ngày 19/9 công bố hình ảnh cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee đến bệnh viện ở thủ đô Seoul, đánh dấu lần đầu bà xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị bắt hồi tháng 8.

Bà Kim mặc đồ tù nhân, đeo khẩu trang và kính, được một nhóm người hỗ trợ di chuyển trong bệnh viện. Bà ngồi trên xe lăn, chân đeo vòng giám sát và dùng chăn phủ lên tay, dường như để che còng tay.

Cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee tại bệnh viện ở Seoul hôm 18/9. Ảnh: MBN

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc được phép tới bệnh viện khám sau khi bị hạ huyết áp đột ngột. Luật sư cho biết bà gần đây bị "hạ huyết áp xuống mức thấp nhất là 70/35", dẫn tới triệu chứng chóng mặt và suýt ngất xỉu. Bà Kim đã được lấy máu xét nghiệm để xác định có cần nhập viện điều trị hay không.

Luật sư của bà Kim cũng bác bỏ những đồn đoán rằng cựu đệ nhất phu nhân Hàn quốc có thể viện lý do sức khỏe để trì hoãn phiên tòa xét xử, khẳng định bà sẽ trình diện tòa "bất kể tình trạng sức khỏe ra sao". Phiên điều trần đầu tiên dự kiến diễn ra ngày 24/9.

Bà Kim bị cáo buộc liên quan kế hoạch thổi giá cổ phiếu của một công ty trong giai đoạn 2009-2012. Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc cũng bị cáo buộc vi phạm luật chống tham nhũng, nhận quà xa xỉ và vướng vào lùm xùm can thiệp quá trình bầu cử, đạo văn.

Ngọc Ánh (Theo Korea Herald, Korea JoongAng Daily)