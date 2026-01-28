Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị kết án 20 tháng tù

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee lĩnh án 20 tháng tù vì nhận quà xa xỉ, nhưng được tha bổng một số cáo buộc.

Thẩm phán Woo In-sung của Tòa án Quận Trung tâm Seoul hôm nay tuyên án cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee phạm tội tham nhũng và kết án 20 tháng tù. Bà Kim bị cáo buộc nhận hối lộ từ Giáo hội Thống nhất dưới hình thức quà xa xỉ, gồm một túi xách Chanel và một vòng cổ Graff.

Thẩm phán Woo nói rằng mối quan hệ vợ chồng của bà Kim với cựu tổng thống Yoon Suk-yeol đã mang lại cho bà "ảnh hưởng đáng kể". Ông cho biết bà Kim đã "lạm dụng vị trí của mình như một phương tiện để theo đuổi lợi ích cá nhân".

Tuy nhiên, bà Kim được tuyên trắng án với cáo buộc thao túng cổ phiếu và cáo buộc vi phạm luật tài chính tranh cử. Các công tố viên trước đó đề nghị mức án 15 năm tù cho bà.

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee tại Seoul hồi tháng 8/2025. Ảnh: Reuters

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc, 53 tuổi, xuất hiện trong phiên tòa với bộ âu phục đen, đeo kính và khẩu trang.

Trong phiên điều trần cuối cùng vào tháng 12 năm ngoái, các công tố viên cáo buộc bà Kim đã "đứng trên luật pháp" và thông đồng với Giáo hội Thống nhất để phá hoại "sự tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước theo hiến pháp".

Cựu đệ nhất phu nhân khi đó phủ nhận tất cả cáo buộc, cho rằng những lời buộc tội là "vô cùng bất công". Tuy nhiên, bà cũng gửi lời xin lỗi vì đã gây rắc rối trong khi bản thân là "người không có chức phận".

Cựu tổng thống Yoon Suk-yeol trước đó bị công tố viên đề nghị mức án tử hình vì ban bố tình trạng thiết quân luật hồi tháng 12/2024. Tòa án dự kiến công bố phán quyết vào giữa tháng 2. Hàn Quốc đã không thi hành án tử hình trong nhiều thập kỷ qua.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters, Yonhap)