Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị đề nghị mức án 15 năm tù

Công tố viên Hàn Quốc đề nghị mức án tổng cộng 15 năm tù đối với cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee về tội nhận hối lộ và các cáo buộc khác.

Tại phiên tòa diễn ra hôm nay, các công tố viên đã đưa ra lập luận cuối cùng về các cáo buộc đối với bà Kim. Theo đó, cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị cáo buộc thu lợi gần 550.000 USD trong năm 2010 và 2011 khi tham gia vào vụ thao túng cổ phiếu do một nhóm tội phạm thực hiện, nhằm vào những cổ phiếu có vốn hóa nhỏ, giao dịch ít.

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee trình diện tại văn phòng công tố viên đặc biệt ở Seoul hồi tháng 8. Ảnh: Reuters

Công tố viên cũng cho biết bà Kim đã nhận hai túi Chanel, một vòng cổ kim cương và nhân sâm Hàn Quốc, ước tính trị giá khoảng 55.000 USD, từ Giáo hội Thống nhất như một phần trong nỗ lực của giáo hội này nhằm mở rộng ảnh hưởng.

Ngoài đề nghị mức án tù 15 năm, công tố viên còn yêu cầu bà Kim phải nộp phạt khoảng 1,36 triệu USD và phạt bổ sung hơn 640.000 USD nhằm bù đắp cho các khoản thu lợi bất hợp pháp.

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đã xin lỗi công chúng vì những xáo trộn mà bà gây ra. Tuy nhiên, bà phủ nhận mọi việc làm sai trái.

Luật sư của bà Kim cũng phủ nhận cáo buộc liên quan đến việc thao túng giá cổ phiếu, cho rằng bà không chỉ đạo bất cứ giao dịch nào, cũng như không tự mình giao dịch.

Về cáo buộc nhận hối lộ, luật sư cho biết Giáo hội Thống nhất đã tặng túi xách cho bà Kim như một món quà mà không mong đợi nhận lại bất cứ điều gì. Han Hak-ja, lãnh đạo Giáo hội Thống nhất, người cũng đang bị xét xử, phủ nhận cáo buộc bà chỉ đạo hối lộ cho cựu đệ nhất phu nhân.

Tòa án Quận trung tâm Seoul dự kiến đưa ra phán quyết vào ngày 28/1/2026.

Chồng bà Kim, cựu tổng thống Yoon Suk-yeol, cũng đang bị xét xử với cáo buộc chủ mưu nổi loạn khi ban bố thiết quân luật một năm trước, đẩy đất nước vào khủng hoảng chính trị. Cáo buộc này đồng nghĩa ông có thể phải chịu án tù chung thân, thậm chí tử hình, song cựu tổng thống Yoon phủ nhận hành vi sai trái.

Tháng trước, công tố viên đặc biệt đề nghị mức án tù 15 năm đối với cựu thủ tướng Han Duck-soo, người từng làm việc dưới thời ông Yoon, với cáo buộc tiếp tay và đồng lõa trong nỗ lực ban bố thiết quân luật. Cựu thủ tướng phủ nhận các cáo buộc. Tòa đã lên lịch tuyên án vào ngày 21/1 năm sau.

Vũ Hoàng (Theo Reuters)