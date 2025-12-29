Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị cáo buộc nhận hối lộ 260.000 USD

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee bị cáo buộc nhận hối lộ hơn 260.000 USD bằng những món quà xa xỉ như túi xách, trang sức.

Công tố viên Hàn Quốc Min Joong-ki ngày 29/12 công bố kết luận điều tra về cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee, vợ cựu tổng thống Yoon Suk-yeol, cáo buộc bà lạm dụng quyền lực, gây suy yếu nghiêm trọng các thể chế của Hàn Quốc. Công tố viên Kim Hyung-geun cũng cáo buộc cựu đệ nhất phu nhân can thiệp hậu trường bất hợp pháp vào công việc nhà nước.

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee tại Seoul ngày 12/8. Ảnh: Reuters

Các công tố viên cáo buộc bà Kim đã nhận hối lộ từ các doanh nghiệp, chính trị gia tổng cộng 377,25 triệu won (hơn 260.000 USD). Bà Kim được cho là đã nhận hai túi xách Chanel và một dây chuyền hiệu Graff từ lãnh đạo Giáo hội Thống nhất Hàn Quốc. Bà còn nhận loạt đồ trang sức xa xỉ, một bức tranh của họa sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Lee Ufan, một túi xách Dior và một đồng hồ đeo tay.

Cựu tổng thống Yoon khẳng định ông không biết về việc vợ nhận những món quà này, điều mà các công tố viên cho là "khó tin".

Các công tố viên hồi đầu tháng đề xuất mức án 15 năm tù với cựu đệ nhất phu nhân Kim, cho rằng bà đã "đứng trên luật pháp" và cấu kết với Giáo hội Thống nhất để phá hoại sự rạch ròi giữa tôn giáo và nhà nước. Bà cũng bị yêu cầu nộp phạt 2 tỷ won (khoảng 1,4 triệu USD).

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc phủ nhận mọi cáo buộc. Trong lời khai cuối cùng, bà nói các cáo buộc nhằm vào bản thân "vô cùng bất công", nhưng cũng thừa nhận đã phạm nhiều sai lầm khi xét trên vai trò, trách nhiệm được giao phó.

Tòa án Seoul dự kiến tuyên án bà Kim vào ngày 28/1/2026.

Cựu tổng thống Yoon cũng đang bị xét xử với cáo buộc chủ mưu nổi loạn khi ban bố thiết quân luật một năm trước, đẩy đất nước vào khủng hoảng chính trị. Cáo buộc này đồng nghĩa ông có thể phải chịu án tù chung thân, thậm chí tử hình, song cựu tổng thống Yoon phủ nhận hành vi sai trái. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc khi cả cựu tổng thống và phu nhân đều bị bắt.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Yonhap)