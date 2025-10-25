Cựu đệ nhất phu nhân Hàn bị tố từng ngồi lên ngai vàng Joseon

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee tiếp tục vướng tranh cãi khi bị tố từng ngồi lên ngai vàng trong cung điện Gyeongbokgung năm 2023.

Bà Kim Keon-hee, vợ cựu tổng thống Yoon Suk-yeol, đang tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Hàn Quốc, sau khi Cơ quan Di sản Văn hóa Hàn Quốc (KHS) hôm 22/10 cho biết bà từng ngồi lên ngai vàng của nhà vua trong chính điện Geunjeongjeon của cung điện Gyeongbokgung.

Sự việc diễn ra trong lễ đón tiếp phái đoàn từ Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 12/9/2023, nhưng mới được công bố gần đây.

Cung điện Gyeongbokgung là nơi ở chính của hoàng gia và là trung tâm hành chính thời Joseon 1392-1910. Ngai vàng màu đỏ nạm vàng tại chính điện được coi biểu tượng quyền lực tối cao của vua.

Theo KHS, chính văn phòng tổng thống Yoon yêu cầu tổ chức chuyến thăm cho bà Kim tới cung điện Gyeongbokgung. Lee Ki Heon, đại diện đảng cầm quyền, cho biết bà Kim đã sử dụng lối đi vốn "dành riêng cho nhà vua" trong cung điện.

Chung Yong-seok, cựu trợ lý của tổng thống và là một trong những quan chức tháp tùng trong chuyến thăm, đã làm chứng trước quốc hội tuần này rằng bà Kim bước lên bậc thang cạnh bục với sự hỗ trợ của cận vệ và ngồi lên ngai vàng.

Ngai vàng trong điện Geunjeongjeon ở cung điện Gyeongbokgung, Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Cơ quan Di sản Văn hóa Hàn Quốc

Yu Hong June, giám đốc Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, cho rằng việc bà Kim hay bất cứ người dân nào ở Hàn Quốc ngồi lên ngai vàng cũng đều là "sai trái".

Chuyến thăm của bà Kim, diễn ra khi địa điểm này đóng cửa với công chúng, đã gây phản ứng dữ dội từ đảng Dân chủ đối lập. Park Ji-won, thành viên đảng Dân chủ, hôm 23/10 chỉ trích bà Kim "ảo tưởng muốn trở thành nhà vua tiếp theo và cai trị vĩnh viễn". Nghị sĩ này cũng đề cập việc ông Yoon từng tin lời thầy bói và viết chữ "Vương" vào lòng bàn tay trong chiến dịch tranh cử tổng thống.

"Tôi nghĩ bà Kim Keon-hee làm vậy vì muốn trở thành tổng thống tiếp theo và lên ngôi. Bà ấy đã hành động như một vị vua vì bà ấy tự coi mình là vua", nghị sĩ Park nói thêm.

Điện Geunjeongjeon là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất đối với khách du lịch tại Cung điện Gyeongbokgung, dù du khách bị cấm vào khu vực chính. KHS, cơ quan chính phủ được giao nhiệm vụ bảo vệ di sản quốc gia Hàn Quốc, cho biết chưa từng có tổng thống nào ngồi trên ngai vàng.

Bà Kim từng bị cáo buộc xâm phạm di sản Hàn Quốc sau thông tin vào tháng 9/2024 rằng bà và khách của mình đã uống trà ở khu vực vốn đóng cửa với công chúng của ngôi đền Jongmyo có từ thời Joseon.

Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee trình diện văn phòng công tố viên đặc biệt ở Seoul ngày 6/8. Ảnh: Yonhap

Bà Kim đang vướng vào loạt rắc rối pháp lý khi bị cáo buộc liên quan kế hoạch thổi giá cổ phiếu của một công ty trong giai đoạn 2009-2012. Cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc cũng bị cáo buộc vi phạm luật chống tham nhũng, nhận quà xa xỉ và vướng vào lùm xùm can thiệp quá trình bầu cử, đạo văn. Hàn Quốc tháng trước đã mở phiên tòa hình sự đối với bà Kim.

Huyền Lê (Theo Korea Herald, Straits Times, Asia)