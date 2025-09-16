Cựu đầu bếp Mỹ 'cướp ba ngân hàng trong một ngày'

Từng cướp ngân hàng vì túng quẫn, Valentino Luchin, cựu bếp trưởng ở San Francisco, lại bị bắt với cáo buộc thực hiện ba vụ cướp trong một ngày.

Cảnh sát San Francisco, bang California, Mỹ ngày 15/9 thông báo bắt Valentino Luchin, cựu bếp trưởng nổi tiếng, với cáo buộc cướp ngân hàng.

Giới chức cho biết Luchin, 62 tuổi, bước vào một ngân hàng ở Chinatown, khu trung tâm thành phố San Francisco, lúc 12h02 ngày 10/9, đưa ra tờ giấy yêu cầu nhân viên giao tiền.

Sau khi nhận tiền, Luchin bỏ trốn. Hai ngân hàng khác ở khu trung tâm cũng bị cướp theo cách tương tự vào cùng ngày.

Cựu đầu bếp Valentino Luchin ở San Francisco. Ảnh: Independent

Với thông tin từ cộng đồng, cảnh sát đã xác định Luchin là nghi phạm, bắt ông mà không gặp sự cố nào. Nghi phạm đang bị giam tại nhà tù San Francisco với khoản tiền bảo lãnh là 200.000 USD. Chưa rõ số tiền nghi phạm lấy từ ba ngân hàng.

Người đàn ông này từng là bếp trưởng của nhà hàng Rose Pistola ở San Francisco. Ông sau đó mở nhà hàng riêng ở Ottavio, Walnut Creek năm 2010, kiêm chức bếp trưởng, nhưng phải đóng cửa cơ sở năm 2016.

Nghi phạm từng bị bắt vì mang súng giả cướp 18.000 USD tại ngân hàng Citibank ở thành phố Orinda năm 2018, do vỡ nợ, "tuyệt vọng vì tài chính". Ông sau đó bị kết án một năm tù.

Một góc thành phố San Francisco, bang California, Mỹ. Ảnh: AP

Đức Trung (Theo LA Times, East Bay Times)