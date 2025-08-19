Cựu danh thủ Real: 'Yamal nên nhường Quả Bóng Vàng cho Dembele'

Chia sẻ với truyền thông Việt Nam, cựu danh thủ Christian Karembeu, hiện là đại sứ La Liga, tin rằng Lamine Yamal còn trẻ và có thể giành được nhiều Quả Bóng Vàng trong tương lai.

Là một phần trong cam kết mang bóng đá Tây Ban Nha đến gần hơn với người hâm mộ trên toàn thế giới, chiều 18/8 đại diện La Liga đã tổ chức cuộc trò chuyện trực tuyến với đại diện các đơn vị truyền thông Việt Nam, nằm trong chiến dịch khởi động mùa giải mới 2025-2026 mang tên "Xem những gì bạn chưa từng thấy".

Christian Karembeu, cựu danh thủ Real Madrid từng giành hai Champions League và là nhà vô địch World Cup 1998, thay mặt La Liga trả lời một số câu hỏi của truyền thông Việt Nam, quốc gia mà giải đấu số một Tây Ban Nha đánh giá là có tầm quan trọng chiến lược tại châu Á.

Karembeu sinh năm 1970, là thành viên của Real giai đoạn 1997-2000. Ông góp công lớn vào hai chức vô địch Champions League của CLB thành Madrid năm 1998 và 2000.

Khi được hỏi giữa Lamine Yamal và Ousmane Dembele, ai có nhiều cơ hội giành Quả Bóng Vàng 2025, cựu tiền vệ người Pháp trả lời hóm hỉnh: "Tôi nghĩ cả hai đều xứng đáng giành được giải thưởng này. Cứ nhìn Lamine Yamal là thấy, cậu ấy tiếp tục chứng minh tài năng xuất chúng ngay trận đầu ra quân mùa giải mới của Barca trước Real Mallorca. Yamal ghi bàn và trên sân muốn làm gì thì làm".

"Yamal đầy tài năng và còn trẻ, chỉ cần suy nghĩ nghiêm túc về bước đường sự nghiệp của mình, cậu ấy có triển vọng giành được nhiều Quả Bóng Vàng trong tương lai", Karembeu chia sẻ. "Trong khi đó, Dembele lớn tuổi hơn, do đó, Yamal có lẽ năm nay nên nhường lại cơ hội này cho Dembele".

Người từng vô địch Champions League vào các năm 1998 và 2000 trong màu áo Real cũng nói thêm: "Dembele mùa giải trước đã giành được nhiều danh hiệu tập thể, từ Champions League cho đến Siêu cúp châu Âu mới đây. Có thể điều này sẽ mang đến lợi thế dành cho cậu ấy ở cuộc đua này. Ngoài Dembele, cũng không thể không nhắc tới một cầu thủ nổi bật khác trong đội hình PSG là Achraf Hakimi. Những lá phiếu sẽ cho chúng ta câu trả lời".

Kể từ sau sự chia tay La Liga của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, những người đã thống trị Quả Bóng Vàng trong hơn một thập kỷ, sức hút của giải đấu được cho là không còn như xưa. Tuy nhiên, Karembeu không đồng tình với quan điểm này.

"Đồng ý là Messi và Ronaldo là những biểu tượng lớn và để lại tầm ảnh hưởng quan trọng lên lịch sử La Liga. Nhưng trước họ, từng có những tượng đài khác cũng thi đấu ở Tây Ban Nha, như Maradona, Ronaldo de Lima, hay Zidane... Bóng đá vẫn tiếp diễn và La Liga cũng thế. Giải đấu không ngừng sản sinh thêm nhiều tài năng khác và không chỉ La Masia của Barca mà trên khắp Tây Ban Nha, vẫn còn rất nhiều 'Yamal' khác. La Liga cũng không ngừng thu hút nhiều ngôi sao đến với mình, từ Mbappe đến Bellingham, Trent-Arnold hay Rashford. Đồng thời, La Liga giờ đây đang có rất nhiều đội bóng với đẳng cấp Champions League", Karembeu khẳng định.

Từng là đồng đội của Redondo, Raul, Roberto Carlos hay Davor Suker tại đội chủ sân Santiago Bernabeu, khi được hỏi so sánh giữa tập thể Real ngày đó với tập thể hiện tại do Xabi Alonso dẫn dắt, Karembeu khéo léo trả lời: "Tôi nghĩ nếu Alonso nhận được câu hỏi này, cậu ấy sẽ nói rằng rất khó để so sánh giữa các thế hệ. Bản thân tôi, thuộc thế hệ ngày trước, chắc chắn tin rằng chúng tôi hay hơn. Và những cầu thủ thế hệ ngày nay thì sẽ tuyên bố họ hay hơn. Trước chúng tôi, đừng quên là Real còn có thế hệ của những Di Stefano, Puskas hay Gento. Chúng ta không thể lãng quên quá khứ được, chính họ góp phần làm nên lịch sử Real. Thế hệ tôi hay thế hệ hiện tại, điều cần làm là tiếp nối truyền thống, làm rạng danh CLB".

Cuối cùng, Karembeu tin rằng dù Real giờ đây không còn những Toni Kroos hay Luka Modric, nhưng tập thể Alonso chắc chắn sẽ mang đến những bất ngờ cho người hâm mộ trong mùa giải mới. "Là một fan của Real, tôi nghĩ ai mà không muốn đội hình hiện tại có những 'Kroos mới', 'Modric mới', hoặc thậm chí là những 'Zidane, Benzema, Ronaldo mới'. Nhưng chúng ta cần nhìn nhận Real đang tái thiết đội hình, một Real mới đang được tạo dựng và sẽ mang đến nhiều thú vị. Chủ tịch Florentino Perez biết ông cần phải làm gì, vì vô địch và tìm lại thành công luôn nằm trong DNA của CLB".

Hoàng Thông