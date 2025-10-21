Cựu danh thủ Malaysia quan ngại khi đối đầu Việt Nam ở SEA Games

MalaysiaTheo huyền thoại Safee Sali, các cầu thủ Malaysia phải rút kinh nghiệm từ những bài học quá khứ khi đối đầu Việt Nam ở vòng bảng bóng đá nam SEA Games 33.

Kết quả bốc thăm ngày 19/10 đưa Malaysia vào bảng B gặp Việt Nam và Lào. Môn bóng đá nam SEA Games 33 có ba bảng đá vòng tròn một lượt, để chọn ba đội nhất và một đội nhì thành tích tốt nhất vào bán kết.

Giải đấu diễn ra trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang bị phủ bóng đen bởi án phạt từ FIFA, liên quan vụ làm hồ sơ giả cho 7 cầu thủ nhập tịch ở cấp ĐTQG. Những người này đều thi đấu trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, dẫn đến khả năng cao kết quả trận đấu bị hủy, thậm chí Malaysia có thể bị loại khỏi giải đấu.

Muhamad Safwan (số 22) nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận Malaysia thua Việt Nam 1-2 ở vòng bảng bóng đá nam SEA Games 32 trên sân Visakha, Campuchia ngày 8/5/2023. Ảnh: Lâm Thỏa

Vì vậy, truyền thông Malaysia cho rằng các cầu thủ phải nỗ lực để "vượt qua giai đoạn đen tối trước Việt Nam". Huyền thoại Safee Sali thì nhắc nhở các hậu bối phải hành động chuyên nghiệp, không nên hành động theo cảm xúc khi đối mặt với những pha khiêu khích và pha bóng quyết liệt của Việt Nam.

"Đối đầu với Việt Nam luôn là những trận cường độ cao", Sali nói với tờ Nadi Weekend. "Cầu thủ Malaysia cần thi đấu trách nhiệm hơn, nghĩ kỹ hơn trong mọi hành động. Có lẽ kinh nghiệm quá khứ sẽ dạy cho họ bài học kinh nghiệm".

Ở 5 cuộc đối đầu gần nhất ở cấp độ trẻ, Malaysia toàn thua trước Việt Nam, lần lượt là 1-2 tại vòng bảng SEA Games 32, 0-2 vòng bảng U23 châu Á 2024, 1-4 vòng bảng U23 Đông Nam Á 2023, 0-2 vòng bảng U23 châu Á 2022 và 0-1 bán kết SEA Games 31. Chiến thắng gần nhất của họ trước Việt Nam là vòng bảng kỳ 2013 với tỷ số 2-1.

Những trận gần đây chứng kiến Malaysia luôn bị lấn át dẫn đến mắc sai lầm, thậm chí nổi nóng rồi mất người. Trong trận thua tại SEA Games 32, Malaysia thậm chí nhận hai thẻ đỏ, khi Muhamad Safwan đánh nguội và Akmal Kamal phạm lỗi từ phía sau với Nguyễn Thanh Nhàn. Còn ở U23 châu Á 2022, Hairiey Hakim nhận thẻ đỏ trực tiếp phút bù thứ 8 hiệp một vì để bóng chạm tay trong vòng cấm.

"Các cầu thủ cần tự tin vào lối chơi và đoàn kết để giành chiến thắng", Safee Sali cho hay. "Họ phải tập trung vào chính mình và trận đấu. Chiến thắng là mục tiêu nhưng cần hành động thông minh".

Việt Nam 2-1 Malaysia Diễn biến chính trận Việt Nam thắng Malaysia 2-1 ở vòng bảng bóng đá nam SEA Games 32.

SEA Games 33 là giải đấu thứ ba của HLV Nafuzi Zain, sau thất bại ở giải U23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U23 châu Á 2026. Dù vậy, Safee Sali vẫn kỳ vọng vào tấm HC vàng như tại Đại hội năm 2009 và 2011. Ông kêu gọi tất cả các CLB trong nước cho phép những cầu thủ sinh từ năm 2003 chất lượng nhất lên tuyển, dù SEA Games 33 không thuộc FIFA Days. Hiện, đội có hai nhân tố thường xuyên được lên đội tuyển quốc gia là trung vệ Ubaidullah Shamsul và tiền vệ Aliff Izwan.

Safee Sali từng chơi 76 trận và ghi 23 bàn cho Malaysia, gồm cú đúp vào lưới Việt Nam ở bán kết AFF Cup (nay là ASEAN Cup) 2010. Sali đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải đấu đó, đưa Malaysia tới chức vô địch. Dù vậy, ông không có duyên góp mặt ở hai lần Malaysia giành HC vàng SEA Games.

Trung Thu