Cựu danh thủ Anh: 'Rashford lười biếng, không ai muốn đá cùng'

Cựu hậu vệ Man Utd Paul Parker chỉ trích Marcus Rashford thiếu nỗ lực và đánh mất niềm tin từ đồng đội cũng như giới cầu thủ quê hương.

"Rashford khiến các đồng đội thất vọng. Cậu ta lười biếng, chẳng làm được gì cả", báo Tây Ban Nha Marca dẫn lời Parker - người từng khoác áo Man Utd giai đoạn 1991-1996 và có 19 lần ra sân cho tuyển Anh.

Sau khi rời Man Utd để gia nhập Barca theo diện cho mượn ở kỳ chuyển nhượng hè 2025, Rashford đang tìm lại niềm vui chơi bóng. Tiền đạo người Anh có 5 bàn, 5 kiến tạo qua 10 trận đầu tiên cho đội bóng xứ Catalonia - phong độ giúp anh tiếp tục được HLV Thomas Tuchel triệu tập vào tuyển Anh trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2026.

Nhưng theo Parker, Rashford sẽ phải chứng minh rất nhiều nếu muốn trở lại Anh. "Không cầu thủ nào ở Anh tin tưởng Rashford nếu cậu ta chơi trong đội của họ", cựu cầu thủ 61 tuổi nói thêm. "Họ sẽ không bao giờ nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận như vậy. Khi tôi còn thi đấu, bóng đá là chuyện sống còn, phải được thấm nhuần từ đầu, nhưng Rashford thì không như thế".

Marcus Rashford (trái) mừng bàn với Jules Kounde trong trận Barca thắng Newcastle 2-1 ở Champions League ngày 18/9/2025. Ảnh: AP

Dù thừa nhận Rashford đang thi đấu ổn ở Barca, Parker vẫn cho rằng anh khó cạnh tranh vị trí trong đội hình mạnh nhất. "Tôi không nghĩ Rashford nằm trong đội hình lý tưởng của Barca. Nếu họ đá chung kết Champions League, Rashford khó tranh vị trí của Lamine Yamal, Raphinha và Robert Lewandowski", ông nhận định.

Parker còn khẳng định mọi thứ liên quan đến Rashford đều dính dáng tới chính trị, ám chỉ tiền đạo người Anh thường bị cuốn vào những tranh cãi ngoài sân cỏ.

Rashford vốn đi lên từ học viện, trước khi ra mắt đội một Man Utd năm 2015. Tiền đạo người Anh ghi 138 bàn trong 426 trận cho CLB, trong đó đỉnh cao là mùa 2022-2023 dưới thời HLV Erik Ten Hag (30 bàn trong 56 trận). Tuy nhiên, anh dần mất vị trí do mâu thuẫn với HLV Ruben Amorim. Nửa cuối mùa 2024-2025, Rashford khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn, ghi 4 và kiến tạo 6 bàn qua 17 trận, nhưng không được mua đứt.

Khi được hỏi về giai đoạn Rashford bị đẩy sang Aston Villa, Parker nói: "Cậu ta tự đẩy mình vào tình huống khó, không biết phải làm gì. Nếu không thể cống hiến hết mình cho đội bóng nơi mình trưởng thành, sẵn sàng khiến đồng đội thất vọng, thì điều đó nói lên rất nhiều về con người cậu ta. Khi đã không thể hết lòng với CLB mà mình yêu từ nhỏ, thì rõ ràng Rashford đang ở một vị thế rất tệ".

Hồng Duy (theo Marca)