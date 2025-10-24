Cựu danh thủ Anh: 'Rashford không nằm trong đội hình lý tưởng của Barca'

Cựu hậu vệ Man Utd Paul Parker có cái nhìn thiếu tích cực về Marcus Rashford, dù tiền đạo người Anh đang đạt phong độ tốt ở Barca.

Do bất đồng với HLV Ruben Amorim, Rashford phải chuyển đến Barca theo diện cho mượn ở kỳ chuyển nhượng hè 2025. Tại đây, anh dần tìm lại niềm vui chơi bóng, khi ghi 5 bàn, 5 kiến tạo qua 10 trận đầu tiên. Phong độ này giúp tiền đạo 28 tuổi được HLV Thomas Tuchel triệu tập vào tuyển Anh trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2026.

Dù thừa nhận Rashford đang thi đấu ổn ở Barca, Parker cho rằng hậu bối khó cạnh tranh vị trí trong đội hình mạnh nhất. "Tôi không nghĩ Rashford nằm trong đội hình lý tưởng của Barca. Nếu họ đá chung kết Champions League, Rashford khó tranh vị trí của Lamine Yamal, Raphinha và Robert Lewandowski", Parker - người từng khoác áo Man Utd giai đoạn 1991-1996 và có 19 lần ra sân cho tuyển Anh - nhận xét.

Marcus Rashford (trái) mừng bàn với Jules Kounde trong trận Barca thắng Newcastle 2-1 ở Champions League ngày 18/9/2025. Ảnh: AP

Rashford vốn đi lên từ học viện, trước khi ra mắt đội một Man Utd năm 2015. Tiền đạo người Anh ghi 138 bàn trong 426 trận cho CLB, trong đó đỉnh cao là mùa 2022-2023 dưới thời HLV Erik Ten Hag (30 bàn trong 56 trận). Tuy nhiên, anh dần mất vị trí do mâu thuẫn với HLV Amorim.

"Rashford khiến các đồng đội ở Man Utd thất vọng. Cậu ta lười biếng, chẳng làm được gì cả", Parker nói thêm. "Không cầu thủ nào ở Anh tin tưởng Rashford nếu cậu ta chơi trong đội bóng của họ. Họ sẽ không bao giờ nói ra, nhưng ai cũng cảm nhận như vậy. Khi tôi còn thi đấu, bóng đá là chuyện sống còn, phải được thấm nhuần từ đầu, nhưng Rashford thì không như thế".

Cựu danh thủ 61 tuổi còn khẳng định mọi thứ liên quan đến Rashford đều dính dáng tới chính trị, ám chỉ tiền đạo người Anh thường bị cuốn vào những tranh cãi ngoài sân cỏ.

Nửa cuối mùa trước, khi mâu thuẫn với HLV Amorim lên đỉnh điểm, Rashford đã khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn, ghi 4 và kiến tạo 6 bàn qua 17 trận, nhưng vẫn không được mua đứt.

Khi được đề nghị đánh giá về giai đoạn này, Parker nói: "Cậu ta tự đẩy mình vào tình huống khó, không biết phải làm gì. Nếu không thể cống hiến hết mình cho đội bóng nơi mình trưởng thành, sẵn sàng khiến đồng đội thất vọng, thì điều đó nói lên rất nhiều về con người cậu ta. Khi đã không thể hết lòng với CLB mà mình yêu từ nhỏ, thì rõ ràng Rashford đang ở một vị thế rất tệ".

Hồng Duy (theo Marca)