Cựu danh thủ Anh giao lưu cổ động viên Việt Nam

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Lễ hội bóng đá Việt Nam - Vương quốc Anh 2025. Khoảng 16h, các cựu danh thủ đến bệnh viện, nơi hàng trăm CĐV đã chờ sẵn từ đầu giờ chiều. Dù trời mưa to, nhiều người dẫn theo con nhỏ, mặc áo thi đấu, cầm theo bút với hy vọng xin được chữ ký. Hàng dài người hâm mộ kiên nhẫn xếp hàng hai bên lối đi, kéo dài hàng trăm mét từ cổng bệnh viện qua khu khám bệnh, hướng đến hội trường Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI)...

(Từ trái qua) Dublin, Brown và Sheringham trong buổi giao lưu với người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng

Sau khi vẫy chào người hâm mộ, Sheringham, Brown và Dublin đến thăm nhiều khu vực thăm khám, điều trị chuyên sâu hiện đại, toàn diện của BVĐK Tâm Anh, như Trung tâm Y học thể thao và Phục hồi chức năng, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và khoa Nhi nội trú.

Tại Trung tâm Y học thể thao và Phục hồi chức năng, các bác sĩ chuyên khoa đã sử dụng dàn thiết bị y tế tiên tiến mới được nhập từ châu Âu và Mỹ để các cựu danh thủ trải nghiệm đánh giá thể lực.

Teddy Sheringham trực tiếp trải nghiệm hệ thống tập phục hồi không trọng lực R-force. Thiết bị này hiệu quả trong giai đoạn phục hồi sau chấn thương, cho phép các vận động viên bắt đầu tập luyện sớm, rút ngắn thời gian nghỉ thi đấu mà vẫn an toàn và kiểm soát được lực tác động lên cơ - xương - khớp. "Tôi rất ấn tượng khi bệnh viện tại Việt Nam đầu tư những máy móc hiện đại, hỗ trợ cả những cầu thủ chuyên nghiệp".

Cựu danh thủ nói thêm: "Khi không may bị chấn thương, chúng tôi cần quay trở lại thi đấu một cách nhanh nhất mà vẫn đảm bảo sức khỏe an toàn. Để làm được điều đó thì phải có một quy trình can thiệp, phục hồi hiệu quả cao. Việc đó có thể nhờ những máy móc hiện đại như R-force".

Danh thủ Teddy Sheringham trải nghiệm hệ thống tập phục hồi không trọng lực R-force tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 27/6, Sheringham, Brown và Dublin sẽ cùng các cựu danh thủ khác, gồm Ryan Giggs, Paul Scholes, Michael Owen và Dwight Yorke, thi đấu giao hữu với đội các Ngôi sao Việt Nam tại sân vận động Hòa Xuân, Đà Nẵng, chiều 27/6. Tiếp đó, các cựu danh thủ di chuyển ra Hà Nội thi đấu, ngày 30/6, trên sân Hàng Đẫy.

"Chúng tôi từng là cầu thủ chuyên nghiệp, nên không thể tránh khỏi chấn thương. Tôi từng bị gãy cổ vào năm 1999, phải thay xương. Khi thi đấu, cầu thủ là tài sản của đội bóng, nên chúng tôi được kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Sau khi giải nghệ, tần suất kiểm tra giảm xuống nhưng vẫn rất cần thiết", Dublin nói.

Cựu hậu vệ Wes Brown chia sẻ y tế ngày nay tiến bộ hơn nhiều so với thời anh thi đấu. "Tôi rất ấn tượng với cách bệnh viện ở đây ứng dụng AI. Ở Anh, tôi cũng chưa thấy những thiết bị như thế này. Đây có lẽ là các thiết bị đời mới, rất thú vị", anh nói.

Wes Brown đánh giá thiết bị Al giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi, hỗ trợ cầu thủ trở lại thi đấu nhanh hơn. "Nếu các bạn cho các CLB Anh mượn, chắc họ sẽ rất vui đấy", anh dí dỏm nói.

Cựu hậu vệ Wes Brown tặng quà cho một bệnh nhân nhỏ tuổi. Ảnh: Thanh Tùng

Sheringham và Dublin cùng thế hệ, thuộc lứa cầu thủ thi đấu tại Ngoại hạng Anh những năm 1990. Họ đều kinh qua nhiều CLB lớn, trong đó, đỉnh cao của Dublin là hai năm chơi cho Man Utd từ 1992 tới 1994 còn Sheringham là giai đoạn từ 1997 tới 2003, khi khoác áo Tottenham và Man Utd.

Với người hâm mộ Việt Nam, khoảnh khắc Sheringham gỡ hòa cho Man Utd ở phút 91 trận chung kết Champions League 1999 với Bayern Munich để lại dấu ấn đậm nét. Pha lập công này đã mở ra màn ngược dòng khó tin, giúp "Quỷ đỏ" nâng Cúp vô địch châu Âu lần thứ hai. Trong khi đó, Brown nổi lên vào những năm 2000, với đỉnh cao là pha tạt bóng để Cristiano Ronaldo đánh đầu mở tỷ số ở trận chung kết Champions League 2008.

Trong lần đến Việt Nam dự Lễ hội bóng đá Việt Nam - Vương quốc Anh 2025, Sheringham, Brown và Dublin sẽ khoác áo đội Manchester Reds, gồm các cựu danh thủ và 10 cầu thủ trẻ từ học viện. Đối thủ của họ là các cựu cầu thủ và cầu thủ nổi tiếng ở Việt Nam. Sự kiện nhằm tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng người Việt tại Anh và quảng bá bóng đá Việt Nam ra quốc tế.

Ba huyền thoại chụp ảnh cùng người hâm mộ và y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh: Thanh Tùng

Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh là đơn vị bảo trợ y tế cho Lễ hội bóng đá Việt Nam - Vương quốc Anh năm nay. Hệ thống tiêm chủng VNVC và Alipas, Jex - hai thương hiệu thuộc Ecogreen của Dược phẩm Eco cũng đồng hành sự kiện này. Tại Trung tâm Y học thể thao và Phục hồi chức năng BVĐK Tâm Anh TP HCM, các huyền thoại Manchester Reds được trải nghiệm đánh giá thể lực hệ thống máy móc hiện đại hàng đầu khu vực. Trực tiếp hướng dẫn là ThS.BS.CKII Trần Anh Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình, Trưởng khoa Y học thể thao - cùng êkíp bác sĩ, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm. Trung tâm hiện sở hữu nhiều thiết bị tối tân như robot lượng giá dây chằng Dyneelax, máy xung kích Shockwave điều trị viêm gân, máy sóng cao tần RF hỗ trợ phục hồi khớp, cùng hệ thống CPET đo gắng sức tim phổi và hệ thống tập luyện không trọng lực R-Force.

Mỗi năm, nơi đây thực hiện hơn 1.000 ca tái tạo dây chằng bằng gân tự thân hoặc nhân tạo, hơn 1.500 ca thay khớp háng và khớp gối với các kỹ thuật tiên tiến giúp bệnh nhân phục hồi nhanh chóng, giảm đau tốt và kéo dài tuổi thọ khớp.

Bệnh viện còn ứng dụng thiết bị chẩn đoán hình ảnh cao cấp như CT 100.000 lát cắt, MRI 3.0 Tesla tích hợp AI, giúp phát hiện sớm tổn thương cơ xương khớp.

