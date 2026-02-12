Cựu đại tá Mỹ bị phạt tù vì gửi tài liệu mật để tán tỉnh phụ nữ

MỹCựu đại tá lục quân Kevin Charles Luke, 62 tuổi, cố gắng gây ấn tượng với một phụ nữ quen qua mạng bằng cách gửi kế hoạch tác chiến tuyệt mật.

Trên phiên tòa ngày 10/2, ông Luke bị kết án 2 năm tù. Cựu đại tá, từng được vinh danh vì đã phục vụ trong quân đội 37 năm trước khi nghỉ hưu năm 2018, bật khóc nói biết xấu hổ vì đã phản bội lòng tin.

Theo tài liệu tòa án, ông Luke đã gửi tin nhắn kèm ảnh kế hoạch tác chiến ở Trung Đông cho người tình mới khi đang làm việc với tư cách là nhà thầu dân sự cấp cao có quyền tiếp cận thông tin "tuyệt mật" tại trụ sở quân đội Mỹ ở Tampa vào tháng 10/2024.

"Tôi vừa gửi cho sếp. Cho em thấy một phần công việc của tôi", ông Luke viết trong tin nhắn, kèm ảnh chụp màn hình email trên máy tính làm việc tại Bộ Tư lệnh Trung tâm ở Căn cứ Không quân MacDill.

Theo hồ sơ tòa án, hình ảnh cho thấy một email tối mật chứa thông tin chi tiết về ngày diễn ra chiến dịch, số lượng mục tiêu và kế hoạch tác chiến. Email này được dán nhãn chỉ những nhân viên được ủy quyền trong liên minh tình báo gồm Mỹ, Anh, Canada, Australia và New Zealand mới được xem.

Căn cứ Không quân MacDill Ở Tampa. Ảnh: Tampa Bay Times

Khoảng hai tháng sau, ông Luke chia tay với người phụ nữ (không được nêu tên). Sau đó, người này đã báo cáo vụ việc cho nhà chức trách, khiến ông bị các đặc vụ liên bang khám xét nhà.

Sau đó, ông Luke nhận tội tiết lộ trái phép các kế hoạch tấn công quân sự được bảo mật, nhưng khẳng định gửi tin nhắn chỉ để gây ấn tượng với người phụ nữ, chứ không phải là hành vi phản quốc hay vì lợi ích tài chính.

Các công tố viên đề nghị mức án 4 năm tù, nhưng thẩm phán đã tuyên 2 năm tù sau khi cân nhắc mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội và nhiều năm phục vụ trong quân đội của ông Luke.

Thẩm phán tòa sơ thẩm liên bang James Moody cho biết khi tuyên án: "Hành vi phản bội bí mật quốc gia của bị cáo đã làm lộ một chiến dịch quân sự và gây nguy hiểm cho các quân nhân, đó là điều vô cùng đáng lo ngại".

Theo luật sư bào chữa Mark O'Brien, nếu cải tạo tốt, ông Luke có thể chỉ phải thụ án 15 tháng hoặc ít hơn.

"Trong một khoảnh khắc thiếu suy nghĩ, ông Luke đã gửi ảnh chụp công việc của mình qua tin nhắn cho người phụ nữ mình đang hẹn hò. Không có lời bào chữa nào cho hành động này. Đó là một quyết định chớp nhoáng nhằm gây ấn tượng với người phụ nữ đó. Ông ấy vô cùng hối hận", O'Brien nói.

Tuệ Anh (theo Nypost, Tampa Bay Times)