Cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia bị bắt

Ông Trần Việt Thái, cựu đại sứ Việt Nam tại Malaysia, bị khởi tố với cáo buộc có sai phạm khi thực hiện "chuyến bay giải cứu".

Ngày 5/1, ông Trần Việt Thái, 49 tuổi và Nguyễn Hoàng Linh, 37 tuổi, cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Thái bị tạm giam, ông Linh bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Năm 2020, ông Thái, Viện phó Viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, Học viện Ngoại giao kiêm Phó Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao, được chỉ định làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Malaysia.

Cuối năm 2022, ông bị cách chức tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, ông Linh bị cảnh cáo.

Cựu đại sứ Trần Việt Thái. Ảnh: Baoquocte

Việc khởi tố hai ông diễn ra trong bối cảnh Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an mở rộng vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ, UBND Hà Nội và các đơn vị liên quan khi thực hiện các chuyến bay giải cứu.

Sau hơn 11 tháng điều tra, 41 người đã bị bắt. Trong nhóm bị can bị điều tra tội Nhận hối lộ có ông Nguyễn Quang Linh (Trợ lý của Phó thủ tướng thường trực); ông Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao), ông Vũ Hồng Nam, cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, bà Nguyễn Thị Hương Lan (cựu Cục trưởng Lãnh sự, Bộ Ngoại giao) và nhiều đại sứ, cán bộ ngoại giao làm việc tại Nhật Bản, Malaysia, Nga, Angola.

Gần đây nhất, cuối tháng 12/2022, Cơ quan An ninh bắt giam ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam, về tội Nhận Hối lộ.

Theo Bộ Công an, cơ quan điều tra đã phong tỏa, kê biên, bị can nộp khắc phục hậu quả trong vụ án là 80 tỷ đồng.

Phạm Dự